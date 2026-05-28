Dal 1° giugno al 12 luglio 2026, il Circolo Ricreativo Dipendenti Difesa “Carlo Losito” di Brindisi ospiterà la mostra fotografica di Massimo Sestini, tra i più autorevoli fotoreporter italiani contemporanei, dedicata al tour mondiale di Nave Amerigo Vespucci, nave scuola e simbolo della Marina Militare.

L’esposizione propone una selezione di 12 scatti su pannelli retroilluminati, che raccontano alcune delle tappe più significative del viaggio internazionale della nave scuola della Marina Militare. Attraverso immagini di grande impatto visivo, la mostra restituisce la dimensione spettacolare, istituzionale e simbolica della missione svolta da Nave Amerigo Vespucci nei porti di tutto il mondo.

Le fotografie, realizzate con lo stile distintivo di Massimo Sestini, offrono prospettive inedite e accompagnano il pubblico in un percorso immersivo tra tradizione, diplomazia navale e promozione del Sistema Paese a livello internazionale.

Attraverso questi scatti, la mostra racconta non soltanto la nave, ma anche ciò che il Vespucci ha rappresentato e rappresenta nel mondo.

La cerimonia di inaugurazione si terrà lunedì 1° giugno 2026, alle ore 11:00.

ORARI DI APERTURA

CRDD “Carlo Losito” – Via dei Mille, 1 – Brindisi

Dal 1° giugno al 12 luglio 2026

La mostra sarà visitabile nei seguenti orari:

Giorni feriali: dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 20:00

Giorni festivi: dalle 09:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 20:00