Entra nel vivo la quinta edizione del Palio Urbano di Sant’Elia con una nuova stagione di festa, sport, arte e partecipazione collettiva, dal 28 al 31 maggio. In programma: tornei sportivi, sfide di quartiere, la grande parata e la cena di comunità finale, per vivere Sant’Elia come un laboratorio a cielo aperto di partecipazione e condivisione. Una tradizione ormai consolidata che quest’anno si anima al motto di “Arrivano i rinforzi!”. Dalle quattro costellazioni che danno il nome alle contrade – Lucertola, Fenice, Delfino e Pavone – sbarcano gli alieni, pronti a portare nuova energia e qualche sorpresa. La grande novità di questa edizione è lo spettacolo di video mapping a cura di Spark, in programma venerdì 29 maggio, con una proiezione monumentale in via Mantegna: una nave aliena proveniente dalle costellazioni che danno nome alle quattro contrade “atterrerà” a Sant’Elia. Un’installazione visiva spettacolare che darà il via ufficiale alle competizioni.

Il Palio Urbano di Sant’Elia nasce per coinvolgere tutta la cittadinanza in una grande festa che valorizza l’identità culturale, il senso di appartenenza e lo stare insieme. Il percorso verso la realizzazione dell’iniziativa accompagna persone di tutte le età nei preparativi che, di anno in anno, animano i giorni della festa. Per il Palio, Sant’Elia rappresenta un santo laico che viene dallo spazio, una figura immaginaria che porta con sé la forza di una comunità che sta riacquistando fiducia, instaurando nuovi legami e rinforzando l’identità collettiva. Lo storytelling lega le contrade alle costellazioni mettendole in corrispondenza con gli spazi del quartiere: in ogni piazza vive un micromondo ricco di dinamiche interne, ruoli e competenze messe al servizio della comunità.

Il Palio viene realizzato grazie all’impegno e alla partecipazione di centinaia di attori: dagli operatori della Casa di Quartiere Parco Buscicchio, ai membri della comunità educante (insegnanti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado), dalle associazioni sportive, fino alle parrocchie del quartiere e ai cittadini volontari.

Le azioni sono realizzate in sinergia con la fitta rete di partner della cooperativa Legami di Comunità, tra i quali: la cooperativa sociale ImmaginAbile, Acli Brindisi, l’ASD Appia Rugby Puglia, SAP Sant’Elia, l’Istituto Comprensivo Sant’Elia-Commenda, l’associazione Casa della bicicletta, le Parrocchie San Lorenzo da Brindisi e Cristo Salvatore. Con il supporto di Arca Nord Salento e Arti Puglia nell’ambito della misura “Luoghi Comuni” e del Comune di Brindisi con il progetto Condomini Solidali per la “Promozione della cultura dell’abitare sociale”.

Il programma

Giovedì 28 maggio – Concerto “Dal Vinile allo Streaming”

La nuova edizione del Palio entra nel vivo giovedì 28 maggio. L’appuntamento è con la musica e il concerto “Dal Vinile allo Streaming: il pop italiano in coro”, in programma dalle ore 18:30 alle 20:00. Protagonista il coro “Le Voci del Cuore” dell’I.C. Sant’Elia-Commenda di Brindisi, che porterà sul palco le più belle canzoni della musica pop italiana, dal vinile all’era digitale.

Venerdì 29 maggio – La grande Parata

Venerdì 29 maggio si entra nel cuore del Palio con la grande parata inaugurale in programma dalle ore 19.00. La partenza del corteo è alle 19:30 da Viale Caravaggio (ingresso Chiesa San Lorenzo) per poi far rientro a Parco Buscicchio. All’arrivo a Parco Buscicchio si alternano le esibizioni di: Musicartando, ASD Ginnastica Brindisi Temese, ASD Ritmica Lunaris Brindisi, la Classe English in Fun. È prevista inoltre la presentazione ufficiale del programma dei tornei del Palio 2026. Nel corso della parata è in programma lo spettacolo di video mapping a cura di Spark.

Sabato 30 maggio – Sfide nelle piazze

Da sabato 30 maggio il quartiere si trasforma in un grande campo di gara con i tornei sportivi nelle piazze, tra le quattro contrade: Lucertola, Fenice, Delfino e Pavone. In programma tornei di basket, volley 3vs3, flag rugby e calcio.

• Torneo Basket – dalle 09:00 alle 10:00, Piazza Felice Casorati (Contrada Pavone)

• Torneo Volley 3vs3 – dalle 11:00 alle 12:00, Piazza Alberto Savinio (Contrada Delfino)

• Flag Rugby – dalle 15:00 alle 16:00, Via Leonardo Da Vinci (Contrada Fenice)

• Torneo Calcio – dalle 17:00 alle 18:00, Piazza De Grada (Contrada Lucertola)

A seguire, dalle ore 19:30, momento conviviale in Piazza De Grada con aperitivo di comunità e musica.

Domenica 31 maggio – Finali, cena di comunità e premiazione

Il mattino di domenica, alle ore 10:00, staffetta e sfide improbabili presso Piazza Mantegna.

In programma le finali dei tornei sportivi a Parco Buscicchio, a partire dalle ore 16:00 e fino alle 19:30.

• Finali Flag Rugby – ore 16:00/16:40

• Tiro con l’arco – ore 16:30

• Finali Volley – ore 16:40/17:20

• Finali Basket – ore 17:30/18:30

• Finali Calcio – ore 18:30/19:30

Dalle ore 20:30, cena di comunità, premiazione e festa finale: la contrada che avrà accumulato il maggior punteggio nelle sfide sportive, culinarie, artistiche e di fairplay si aggiudicherà il Palio 2026 e lo terrà per un anno.

La partecipazione al Palio è gratuita e aperta a tutti. Per iscriversi è necessario contattare l’indirizzo email portineria@legamidicomunita-br.it oppure recarsi presso la Casa di Quartiere di Parco Buscicchio. Maggiori info su: www.santeliabrindisi.it | Tel: +39 340 269 1636 | email: portineria@legamidicomunita-br.it