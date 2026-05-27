Il Partito Democratico della provincia di Brindisi esprime soddisfazione per il risultato conseguito nelle elezioni amministrative, che conferma il radicamento del PD nei territori e la qualità del lavoro svolto dai circoli, dalle candidate, dai candidati e da tutta la comunità democratica.

Un risultato particolarmente significativo arriva da Mesagne, dove il Partito Democratico si afferma come primo partito con il 22,48% dei consensi ed elegge quattro consiglieri comunali. Un dato che assume un valore politico ancora più importante con l’elezione a sindaco del nostro segretario provinciale Francesco Rogoli, a conferma della credibilità, della serietà e della capacità di rappresentanza costruite in questi anni.

A Francesco vanno le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro: il suo valore politico e umano rappresenta un punto di riferimento per tutto il Partito Democratico brindisino.

Il PD provinciale rivolge un sentito ringraziamento a tutte le candidate e a tutti i candidati che si sono spesi con impegno, passione e spirito di servizio in questa campagna elettorale, così come a tutte le sostenitrici e i sostenitori che hanno contribuito con entusiasmo e partecipazione.

Un ringraziamento particolare va a chi non è riuscito ad essere eletto, ma ha dato un contributo fondamentale alle liste e alle coalizioni sui territori. Un riconoscimento speciale ai circoli del Partito Democratico di Ceglie Messapica e Latiano, che hanno affrontato con grande determinazione una competizione complessa, riuscendo comunque a ben figurare pur in un contesto difficile per la coalizione.

Il Partito Democratico provinciale ringrazia inoltre i candidati sindaci di Latiano e Ceglie Messapica, Marcello Ignone e Agata Scarafile, per l’impegno, la serietà e la dedizione dimostrati durante tutta la campagna elettorale.

Congratulazioni anche a Elio Ciccarese, sindaco eletto di Torchiarolo, sostenuto dal locale circolo del Partito Democratico.

Il Partito Democratico augura buon lavoro agli eletti nei consigli comunali: Matarrelli, Saracino, Faggiano e Mingolla a Mesagne; Truppa a Latiano; Russo a Torchiarolo; Vitale a Ceglie Messapica. Siamo certi che sapranno rappresentare al meglio i valori del Partito Democratico e le esigenze delle rispettive comunità.

Adesso tutte le energie del Partito Democratico provinciale sono rivolte alla sfida decisiva di San Vito dei Normanni, dove il PD si conferma primo partito della coalizione a sostegno di Marco Ruggiero sindaco. Un risultato che rafforza ulteriormente la responsabilità e l’impegno di tutta la comunità democratica verso un obiettivo comune: costruire un governo autorevole, competente e vicino ai cittadini.