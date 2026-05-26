La società Valtur Brindisi comunica di aver affidato il ruolo di Direttore Sportivo della prima squadra a Giulio Iozzelli, professionista di comprovata esperienza pluritrentennale nel campo del management sportivo e della pallacanestro italiana.

Il nuovo progetto tecnico-dirigenziale verrà presentato mercoledì pomeriggio 27 maggio alle ore 17:30 in conferenza stampa presso la sala ‘Antonio Corlianò’ del PalaPentassuglia.

Nato a Pistoia il 17 agosto 1964, Iozzelli ha iniziato la sua carriera da dirigente sportivo nel 1991 con l’Olimpia Pistoia in serie A1 e vi è rimasto sino alla stagione 1998/99, partecipando in campo internazionale alla Coppa Korac, ricoprendo inizialmente il ruolo di team manager e successivamente di Direttore Sportivo.

Dopo una parentesi di quattro stagioni nel mondo del calcio alla Pistoiese, Iozzelli è rientrato nel basket nella sua Pistoia in qualità di Responsabile dell’area tecnica e Direttore Generale: due le promozioni, in Legadue nel 2007 ed in Serie A nel 2013, e sei le stagioni in Serie A, con tre partecipazioni ai playoff.

Dopo un’esperienza come consulente per i progetti area sportiva in Legabasket, con particolare attenzione alla crescita e miglioramento del movimento giovanile e sviluppo della Next Gen Cup, è divenuto Direttore Sportivo del San Giobbe Chiusi per un triennio 2020-2023 ricco di soddisfazioni. Una storica promozione in Serie A2 al primo anno, dove riceve il Premio “Fioretti”, riconoscimento dedicato al miglior dirigente della Serie B, e due partecipazioni ai playoff nelle successive stagioni.

Nell’estate del 2023 assume il ruolo di General Manager della Sella Cento, club cui le strade si ricongiungeranno lo scorso mese di aprile 2026, quando Iozzelli viene nominato consulente tecnico e strategico al fine di salvare il finale di stagione della società emiliana. Cambio di allenatore e innesto di mercato (l’ex Brindisi, Zach Copeland) utili a vincere 3-0 la serie playout e centrare l’obiettivo della permanenza in Serie A2.

Nel mezzo delle due esperienze positive a Cento, ha ricoperto l’incarico di General Manager dal marzo 2025 alla Libertas Livorno, nel finale di stagione in cui la squadra toscana cambia guida tecnica e conquista la salvezza ai playout di A2, e programmazione sportiva della scorsa annata che ha visto protagonista la Libertas in tutta le fasi di regular season e secondo turno dei play-in.

Benvenuto a Brindisi e buon lavoro, Giulio Iozzelli.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi