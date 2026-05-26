Non finisce certamente di stupire la Grande Mostra “Barocco e Neobarocco. Da Rubens a Mitoraj”, allestita nel castello Imperiali di Francavilla Fontana (Brindisi). Organizzato da Micexperience Puglia Rete d’Imprese, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Nazionali Puglia del Ministero della Cultura e la Città di Francavilla Fontana, l’evento curato dal prof. Pierluigi Carofano, in ossequio al protocollo d’intesa Puglia Walking Art, sta per vivere un momento di assoluta novità e lo farà per quanti – non molti in verità, viste le prenotazioni già effettuate – vogliano considerare un’opera d’arte di valore assoluto “raccontata” da una piéce teatrale scritta appositamente.

Nelle serate del 28, 29,30 e 31 maggio prossimi, con posti limitati e a partire dalle ore 20:30, nella sala Mogavero che ospita la sezione del “Sacro Barocco” della mostra, sarà possibile assistere a “Icaro Infinito Studio #1”, una produzione dell’Atelier Mitoraj e di Puglia Walking Art, nata da un’idea di Giuseppe Ciciriello e Gianluca Zurlo, di e con Giuseppe Ciciriello, con scenografia di Fabiola Biondi. I visitatori, quasi a conclusione del percorso espositivo – e cioè prima di soffermarsi su “Ikaro cielo bianco”, encausto e acrilico su tela di Igor Mitoraj e sui bozzetti di Enrico Baj – comodamente seduti parteciperanno al “Icaro Infinito Studio #1”: uno studio in attesa della definitiva consacrazione, che avverrà con la presentazione del testo nel prossimo autunno e in anteprima mondiale a Pietrasanta, presso l’Atelier dedicato al grande artista.

Per rendere ancora più coinvolgente l’esperienza, dai giorni di “Icaro Infinito Studio #1” e fino alla conclusione della Grande Mostra, accanto all’opera di Mitoraj sarà collocato un pannello nel quale verranno riproposti i tre bozzetti dell’opera che Mitoraj fece sul retro della tela.

Nelle serate del 28, 29, 30 e 31 maggio, dunque, a chiusura della Grande Mostra, alle ore 20:00, quanti avranno prenotato per “Icaro Infinito Studio #1”, al costo di euro 20,00 (ingresso mostra e spettacolo), potranno ammirare le opere esposte quindi, con inizio alle ore 20:30, assistere alla performance teatrale nella sala Mogavero e, a conclusione della stessa, ammirare l’Ikaro di Mitoraj e concludere l’esperienza sensoriale proposta.