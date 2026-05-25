Angelo Caforio è il nuovo sindaco di Latiano, in provincia di Brindisi.

Il candidato sindaco sostenuto dalla lista “Operosamente Latiano” ha avuto la meglio su Marcello Ignone, candidato della lista “Ignone Sindaco”.

Lo spoglio delle 7747 schede votate (pari al 63,76% degli aventi diritto al voto) ha sancito la vittoria di Caforio che ha ottenuto 5.642

preferenze, pari al 74,75%.

Alla lista del candidato sconfitto, che ha ricevuto 1.906 voti pari al 25,25% vanno 5 seggi (compreso quello di Ignone).

Alla coalizione di Caforio vanno 11 dei 16 seggi del consiglio comunale.