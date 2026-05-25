Una vetrina per le ricerche più avanzate e un’occasione unica di formazione, crescita e networking per tutti i partecipanti. Questa la finalità dell’undicesima edizione del congresso Quality of Care Quality of Life, in programma dal 7 al 9 giugno nella sala conferenze dell’Autorità portuale di Brindisi. Responsabile scientifico dell’appuntamento promosso dall’Associazione nazionale italiana senologi chirurghi (Anisc) è Stefano Burlizzi, responsabile della Chirurgia senologica dell’ospedale Perrino.

“The new wave – Next generation” è il titolo della terza conferenza organizzata da Anisc nell’ambito dell’evento.

“Con grande piacere – dice il dottor Burlizzi – riscontro che questo evento è diventato il vero raduno nazionale dei giovani chirurghi senologi italiani, che attendono con entusiasmo e sostengono con passione queste giornate dedicate a loro con l’affiancamento competente dei principali senior provenienti dalle più qualificate Breast Unit italiane”.

Il programma – spiegano gli organizzatori – punta a far emergere il talento e le innovazioni scientifiche delle nuove generazioni, in un contesto di forte collaborazione tra professionisti di diverse età ed esperienze. La presenza di esperti delle principali Breast Unit italiane e il contributo di relatori internazionali garantiranno una visione globale e multidisciplinare sulle nuove frontiere della senologia.