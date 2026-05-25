

La Robur Brindisi marchiata Resin Piping vincendo a Galatina in gara 2 dei playoof finali conquista il campionato regionale maschile di Divisione Regionale 3 e centra la storica promozione in DR2. I brindisini vincono, imponendosi 68-65 al termine di una sfida intensa e ricca di emozioni, completando così la serie sul 2-0.

Una vittoria costruita con carattere e determinazione, nonostante una gara in costante inseguimento per oltre tre quarti di partita. Il primo vantaggio della Robur arriva infatti soltanto nei minuti finali, al culmine di una rimonta che ribalta completamente l’inerzia del match.

L’avvio è complicato per la formazione di coach Luca Isidoro, che fatica a trovare ritmo offensivo mentre Galatina parte fortissimo, soprattutto dalla lunga distanza. I salentini sfruttano al meglio le difficoltà difensive degli ospiti e chiudono il primo quarto avanti di dieci punti sul 27-17.

Nel secondo periodo Brindisi prova a reagire, arrivando fino al -4 sul 25-29, ma il tentativo di rimonta viene subito respinto dalla squadra di casa, trascinata da alcune giocate pesanti che riportano il controllo del match nelle mani dei salentini. All’intervallo lungo Galatina conduce 44-32.

Dopo la pausa, però, la Robur cambia atteggiamento e aumenta progressivamente l’intensità su entrambi i lati del campo. I brindisini riescono più volte a riavvicinarsi, riducendo il distacco fino a sei punti, senza però completare l’aggancio. Il terzo quarto è il primo vinto dagli ospiti (17-13), con il punteggio che alla penultima sirena recita 57-49 per Galatina.

L’ultimo periodo è una vera battaglia. La Robur continua a crederci e trova finalmente il primo vantaggio a tre minuti dalla fine grazie a un canestro con tiro libero supplementare che vale il 61-60. Da quel momento la partita si trasforma in un continuo alternarsi di sorpassi e controsorpassi.

Nel finale succede di tutto: dopo un timeout, Brindisi recupera un pallone fondamentale su rimessa avversaria e sfrutta un fallo tecnico per tornare avanti. Una successiva conclusione dalla media distanza porta i brindisini sul 66-65. Galatina ha ancora l’occasione per ribaltare nuovamente il risultato, ma spreca in contropiede. La Robur conquista il rimbalzo decisivo e dalla lunetta trova il 2/2 che chiude definitivamente la partita sul 68-65.

Alla sirena esplode la festa dei giocatori brindisini, che possono celebrare insieme ai tifosi arrivati anche a Galatina per sostenere la squadra nell’ultimo atto della stagione.

Nel post-partita, Luca Di Napoli ha commentato:

“Abbiamo compiuto un’impresa sportiva che porteremo sempre con noi. Venivamo da anni in un campionato non federale e probabilmente in pochi avrebbero immaginato un risultato del genere. Dopo un avvio difficile siamo cresciuti tanto come gruppo, creando un legame che va oltre il basket. La vittoria di gennaio proprio a Galatina ci ha fatto capire le nostre potenzialità, e conquistare qui il titolo regionale rende tutto ancora più speciale. Ringraziamo tutti i tifosi che ci hanno seguito in questi playoff: il loro sostegno è stato fondamentale.”

Giada Amatori