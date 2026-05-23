Prosegue lungo le coste pugliesi la “Staffetta Blu della Legalità 2026”, il progetto promosso da Marevivo Puglia ETS e Lega Navale Italiana insieme a università, enti scientifici, istituzioni, aziende e associazioni del territorio.

L’iniziativa, in programma fino al 4 giugno, intreccia educazione ambientale, cultura della legalità e valorizzazione del mare attraverso incontri pubblici, laboratori, attività scientifiche ed eventi rivolti alle nuove generazioni.

Dopo le tappe già svolte nel Gargano, alle Isole Tremiti, Trani e Bari, il percorso proseguirà a Brindisi (28-29 maggio), Santa Maria di Leuca (30 maggio), Porto Cesareo (31 maggio – 1° giugno) e Taranto (2-4 giugno).

Tra i partner figura Cantine Paololeo, presente lungo tutto l’itinerario con degustazioni della bollicina rosè Rosarose e con il progetto Mormora, Metodo Classico Pas Dosé cullato dalle onde, nelle acque di Porto Cesareo, a 30 metri di profondità per 12 mesi.

Realizzato da uve autoctone Verdeca e Maresco, Mormora rappresenta un connubio tra ricerca, innovazione e valorizzazione del territorio attraverso uno speciale affinamento subacqueo.

Il progetto targato Paololeo sarà presentato dall’enologo Nicola Leo durante le tappe di Porto Cesareo e Taranto, nell’ambito degli incontri dedicati alla tutela degli ecosistemi marini e alla protezione dell’ambiente.

La Staffetta Blu della Legalità si conferma così un percorso di sensibilizzazione collettiva sui temi del rispetto del mare, della legalità e di uno sviluppo più consapevole della Puglia.

Particolarmente significativo anche il valore simbolico delle due imbarcazioni protagoniste della navigazione: HELENA, bene confiscato al traffico di migranti e affidato alla Lega Navale Italiana di Rodi Garganico, e FRANCESCO, la barca della legalità della Lega Navale Italiana Matera – Magna Grecia Taranto, dedicata al Capitano dei Carabinieri Emanuele Basile, vittima di Cosa Nostra.

Due unità sottratte all’illegalità e restituite alla collettività, oggi divenute simboli concreti di riscatto civile, memoria condivisa e tutela del mare.

In questo orizzonte si inserisce Cantine Paololeo, che riconosce in terra e mare le radici e lo sguardo del proprio futuro, con cura e consapevolezza.

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CANTINE PAOLOLEO