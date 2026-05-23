Nuovo appuntamento con Librante 2026, la rassegna dedicata alla letteratura contemporanea e ai dialoghi culturali nel cuore di Brindisi.

Sabato 23 maggio, alle ore 18, la Biblioteca del Vicolo ospiterà la presentazione del romanzo “Scappare”, scritto da Gilda Pagnozzi e pubblicato da Interline@ – LuoghInteriori.

Docente di discipline audiovisive ed esperta di comunicazione, l’autrice propone una narrazione intensa e introspettiva che intreccia memoria, identità e appartenenza. Al centro del romanzo c’è Thalia, una donna che attraversa luoghi, relazioni e silenzi nel tentativo di ritrovare sé stessa, in un percorso che riflette sul significato del partire e sulla possibilità di riconoscersi nuovamente nei luoghi che si portano dentro.

Nel libro emerge con forza anche la presenza di Brindisi, raccontata attraverso il porto, il mare e le sue strade, trasformati in paesaggi interiori e custodi di memoria emotiva. Una città che nel romanzo diventa parte viva della narrazione e simbolo di ritorni, distanze e radici.

Durante l’incontro dialogheranno con l’autrice Emma Taveri e Francesco Mauro, approfondendo i temi del romanzo e il rapporto tra persone, territori e cambiamento.

Ampio spazio sarà dedicato anche al processo creativo che ha accompagnato la nascita del libro. Molte delle immagini e delle suggestioni contenute in “Scappare”, infatti, prendono forma dagli appunti raccolti nel tempo da Gilda Pagnozzi nelle sue Smemoranda, poi trasformati in scrittura narrativa.

L’iniziativa si concluderà con un momento di firmacopie e convivialità aperto al pubblico.

L’evento è promosso da Yeahjasi Brindisi A.P.S. – Circolo ARCI nell’ambito del cartellone di Librante 2026. Ingresso libero.