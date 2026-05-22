Nella mattinata di oggi, venerdì 22 maggio 2026, il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, ha incontrato, due ufficiali della marina militare tedesca, che con la nave militare “Mosel”, impegnata nelle attività SNMCG2, sono da qualche giorno nel porto di Brindisi. Il sindaco Marchionna, il Comandante dell’intera operazione, Capitano di Fregata Cartsten Egerland, ed il Comandante dell’unità navale “Mosel”, il Tenente di vascello Armin Hansen, si sono intrattenuti brevemente a colloquio quindi, al congedo, è avvenuto lo scambio di omaggi simbolici a ricordo dell’incontro.