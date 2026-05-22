La proposta di legge per “Disposizioni in materia di locazioni turistiche” fortemente voluta dal Presidente Antonio Decaro, segna una svolta storica per la Puglia e dimostra una lungimiranza straordinaria nel governare un fenomeno complesso come quello del turismo di massa. Con questa iniziativa coraggiosa e innovativa la Regione Puglia si pone all’avanguardia in Italia offrendo finalmente ai comuni pugliesi uno strumento concreto per difendere l’identità dei nostri borghi e per proteggere il diritto alla casa dei residenti e limitare così la gentrificazione che in diverse realtà cittadine ha causato negli anni la progressiva espulsione dei residenti dal centro. Infatti grazie alla nuova legge i sindaci delle città d’arte e dei capoluoghi pugliesi avranno il potere di stabilire tetti massimi al numero di alloggi destinati agli affitti brevi nelle zone più affollate garantendo che i centri storici non si svuotino dei loro residenti storici. Si tratta di una riforma equilibrata che non vuole assolutamente penalizzare l’economia turistica ma intende trasformarla in una risorsa sostenibile e ordinata capace di garantire standard di accoglienza elevati e sicuri per tutti i viaggiatori.

Il funzionamento delle nuove regole è stato pensato per essere semplice e trasparente, dividendo nettamente chi affitta occasionalmente da chi invece svolge una vera e propria attività commerciale. Tutti i proprietari che gestiscono fino a due appartamenti potranno continuare a farlo in modo molto snello presentando una semplice comunicazione di inizio attività al proprio Comune. Al contrario chi destina alla locazione turistica tre o più appartamenti verrà considerato a tutti gli effetti un imprenditore e dovrà presentare una documentazione più strutturata e dettagliata per assicurare la massima trasparenza fiscale e amministrativa. Per garantire la totale sicurezza dei turisti la proposta di legge prevede inoltre l’obbligo tassativo del certificato di abitabilità per gli immobili e la sottoscrizione di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i clienti. Attraverso queste misure la Puglia guidata dal presidente Decaro non solo mette ordine nel mercato immobiliare ma getta le basi per un modello di sviluppo in cui il benessere dei cittadini e l’ospitalità dei viaggiatori procedono di pari passo.

Isabella Lettori – Consigliera Regionale PD Regione Puglia

Francesco Cannalire, Alessio Carbonella e Denise Aggiano – consiglieri comunali PD Brindisi