L’obesità in Italia rappresenta una grave emergenza sanitaria. Nel 2026 circa 1 bambino su 5 vive con un eccesso di peso e quasi il 12 per cento degli adulti risulta obeso. “L’obesità – spiega il dottor Pasquale Fina, che dirige l’Unità operativa di Igiene della nutrizione della Asl Brindisi (Unità operativa complessa Sian, Servizio igiene alimenti e nutrizione) è una malattia cronica a genesi multifattoriale. Per contrastarla occorre un percorso di sanità pubblica che deve accompagnare tutti per l’intero arco della vita. È un messaggio di grande importanza perché dobbiamo cercare di garantire un supporto costante, aiutando le persone a effettuare scelte consapevoli e sostenibili”.

Per questo l’Unità operativa di Igiene della Nutrizione ha avviato il progetto “Alma – Colei che nutre” e il Percorso preventivo-diagnostico-terapeutico-assistenziale (PPDTA) per il contrasto all’obesità pediatrica, realizzati nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2021-2025 della Regione Puglia. I professionisti – medici, dietisti e psicologa – operano in collaborazione con medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e servizi specialistici di consultori e ospedali.

“Il progetto Alma – continua il dottor Fina – è rivolto a tutte le donne in età fertile, in fase di gestazione, puerpere e in allattamento. L’obiettivo è garantire salute sia alla mamma che al bambino. Abbiamo a disposizione a Brindisi e a Francavilla Fontana ambulatori di dietetica preventiva che offrono un percorso di educazione alimentare e si avvalgono di strumenti come la calorimetria indiretta, che misura il metabolismo basale calcolando il consumo di ossigeno e la produzione di anidride carbonica, e la bioimpedenziometria per la valutazione di peso, percentuale di massa magra e grassa, di acqua cellulare, extracellulare e totale”.

Il Percorso preventivo-diagnostico-terapeutico-assistenziale per il contrasto all’obesità pediatrica – prosegue – “punta a sensibilizzare le famiglie sui principi di una sana alimentazione e sugli stili di vita salutari e garantire a tutti i bambini e adolescenti un percorso personalizzato di prevenzione e cura dell’obesità”.

I servizi sono gratuiti e garantiti attraverso il contatto telefonico al numero 083.185.16.68 o tramite email all’indirizzo dieteticapreventiva@asl.brindisi.it.

A Brindisi l’ambulatorio di Dietetica preventiva si trova nell’ex ospedale Di Summa, a Francavilla Fontana nella sede del Distretto Sociosanitario 3, in piazza Di Mitri.