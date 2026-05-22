Un weekend straordinario all’insegna della grande bellezza, della storia e della riscoperta identitaria. Sabato 23 e domenica 24 maggio, Francavilla Fontana diventerà il palcoscenico di un doppio appuntamento culturale di rilievo regionale: la seconda edizione locale di “Cortili Aperti 2026”, iniziativa promossa da ADSI (Associazione Dimore Storiche Italiane) in collaborazione con la Pro Loco di Francavilla Fontana, e il progetto “Tesori Nascosti di Puglia”, a cura di UNPLI Puglia. Un percorso integrato che permetterà a cittadini e turisti di varcare la soglia di luoghi normalmente inaccessibili, arricchiti per l’occasione da un fitto programma di eventi collaterali.

I Palazzi Iconici e i Cortili del Centro Storico: Il Programma

“Cortili Aperti” si svolgerà interamente nella giornata di domenica 24 maggio (dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00). Tra i siti più prestigiosi e iconici che apriranno i propri portoni spiccano:

– Castello Imperiali: Sede della grandiosa mostra “Barocco e NeoBarocco”, ospiterà anche un’esclusiva esposizione curata dai maestri cartapestai.

– Ex Real Collegio Ferdinando (Scuola Bilotta): All’interno del quale i visitatori potranno ammirare il suggestivo “Giardino delle Delizie”, una raffinata esposizione di bonsai.

– Palazzo del Sedile: Un’apertura straordinaria di eccezionale valore storico, che restituisce l’antico splendore dell’edificio alla comunità dopo i recenti e accurati lavori di restauro.

Ad accogliere i visitatori all’interno di ogni palazzo ci saranno gli speciali “Ciceroni” di questa edizione: gli alunni delle scuole medie dei tre Istituti Comprensivi di Francavilla Fontana, che cureranno direttamente le visite raccontando i segreti dell’architettura locale. Insieme a loro, i ragazzi dei licei “Ribezzo” e “Lilla” accoglieranno i visitatori fornendo tutte le informazioni utili per i percorsi.

Ad impreziosire le tappe del tour, i cortili prenderanno vita grazie a una costellazione di eccellenze locali: mostre d’arte, esposizioni d’artigianato artistico (dalla lavorazione del legno all’arte orafa e sartoriale), l’atteso show cooking incentrato sulla preparazione del tradizionali confetto riccio, il fascino dei motori con un raduno di moto d’epoca e i momenti musicali curati dal gruppo “Be Swing”.

“Tesori Nascosti”: Il Santuario di Maria SS. della Croce nella Rete Regionale

Parallelamente, Francavilla sarà protagonista di “Tesori Nascosti di Puglia”. La Pro Loco di Francavilla Fontana fa stabilmente parte della delegazione Alto Salento, e UNPLI Puglia ha selezionato proprio la proposta francavillese tra le varie presentate dalla delegazione per guidare il pubblico alla riscoperta di gemme artistiche di inestimabile valore custodite nel Santuario di Maria SS. della Croce.

Le visite guidate si terranno nei seguenti orari:

Sabato 23 maggio: nel pomeriggio alle ore 16:00, 17:00 e 18:00.

Domenica 24 maggio: la mattina alle ore 9:00, 10:00 e 12:00; il pomeriggio alle ore 16:00, 17:00 e 18:00.

I visitatori saranno accompagnati ad ammirare l’affresco da poco restaurato “La cena a casa di Simone il fariseo”, il meraviglioso “Coro della Notte” (un coro ligneo di rara fattura incastonato nel santuario) e altre meraviglie sacre.

Per Pietro Balsamo, Presidente della Pro Loco di Francavilla Fontana, “Siamo orgogliosi di curare per il secondo anno consecutivo ‘Cortili Aperti’ a Francavilla Fontana. Il nostro obiettivo è mostrare la magnificenza di palazzi storici che per il resto dell’anno restano chiusi al pubblico, impreziosendoli quest’anno con il genio dei nostri artigiani del legno, dell’oro e della sartoria, con le nostre tradizioni gastronomiche come il confetto riccio, e con il ritmo dei ‘Be Swing’ e il fascino delle moto d’epoca. Al contempo, la selezione da parte di UNPLI Puglia tra le proposte della delegazione Alto Salento per ‘Tesori Nascosti’ premia il valore storico del nostro Santuario della Croce e del suo affresco appena restaurato.”

“Tutto questo non sarebbe stato possibile senza un eccezionale lavoro di squadra. Desidero ringraziare di cuore l’Amministrazione Comunale per il supporto costante, i commercianti, tutte le associazioni e le realtà partner che hanno collaborato, i dirigenti e i docenti dei tre comprensivi e dei licei.

Un ringraziamento speciale va a tutti gli alunni e ragazzi coinvolti: sono loro il nostro vero valore aggiunto.

Insieme ai meravigliosi soci della Pro Loco, questo fine settimana rappresenta un limpido e virtuoso esempio di come si possa fare rete per valorizzare e promuovere concretamente il nostro territorio”.

Modalità di Partecipazione, Tour Guidati e Info Prenotazioni

L’accesso ai cortili è gratuito, ma l’organizzazione consiglia fortemente la prenotazione online. Tutte le prenotazioni effettuate (sia per la visita gratuita ai Cortili, sia per i tour nel centro storico e alla mostra) danno infatti diritto all’esclusivo biglietto a tariffa agevolata per visitare la mostra “Barocco e NeoBarocco”.

I servizi di visita guidata specifici predisposti dall’organizzazione comprendono:

1. Tour del Centro Storico con guide esperte (Domenica 24 maggio): Partenze al mattino alle ore 10:30 e 11:30, e nel pomeriggio alle ore 17:00 e 18:00. Il tour è a pagamento (posti limitati con prenotazione online) e la quota di partecipazione va versata direttamente presso il gazebo del nostro infopoint.

2. Tour Guidato alla Mostra “Barocco e Neobarocco” (Domenica 24 maggio): Presso il Castello Imperiali, al mattino alle ore 11:00 e 12:00, e nel pomeriggio alle 17:30 e 18:30. Per questo tour, il biglietto d’ingresso della mostra va acquistato direttamente alla biglietteria del Castello, mentre il servizio di visita guidata prenotato online va pagato al gazebo del nostro infopoint.

3. Visite guidate a “Tesori Nascosti” (Santuario della Croce): Sabato e domenica negli orari indicati. La visita è gratuita ma, data la disponibilità limitata dei posti, si raccomanda la prenotazione online per assicurarsi il turno.

Le prenotazioni per garantire il proprio posto ai vari tour e per accedere alla tariffa agevolata della mostra sono attive tramite i link ufficiali disponibili sui canali social della Pro Loco di Francavilla Fontana.

Ufficio Stampa Pro Loco Francavilla Fontana