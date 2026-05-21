La leva Under 17 Eccellenza della Valtur Brindisi, campione Regionale in carica, si è qualificata alla fase successiva dei gironi della Fase Nazionale disputata ad Agropoli e Torchiara, grazie al terzo posto conquistato nel Girone C alle spalle dell’Orange1 Basket Bassano (tre vittorie su tre incontri) e a pari merito con Unibasket Lanciano e GranTorino Basketball Draft.

Il quoziente canestri nella classifica avulsa premia i biancoazzurri che in questi primi tre giorni delle Finali Nazionali hanno ottenuto un successo all’esordio contro Torino (67-59) e due sconfitte nelle successive partite (vs Lanciano 64-72 e Bassano 52-68). Risultato che vale una storica qualificazione agli spareggi, fase che mette in palio il pass per i quarti di finale, ovvero entrare tra le migliori otto squadre d’Italia.

Lo spareggio si disputerà giovedì sera 21 maggio alle ore 20:00 contro la Virtus Bologna, classificatasi al secondo posto nel Girone D alle spalle della Pallacanestro Cantù grazie alle due vittorie ottenute in tre incontri. Il match verrà trasmesso in diretta streaming sul canale Twitch della FIP (https://www.twitch.tv/italbasketofficial) o su Youtube Italbasket (https://www.youtube.com/@fipbasketv).

Allenati da coach Gianluca Quarta, avvalendosi della collaborazione degli assistenti Gigi Marra e Matteo Cairo, del preparatore fisico Riccardo Guadalupi, del dirigente Augusto Perugino e del mental coaching dott. Paolo De Marco, ecco il roster Valtur Brindisi Under 17 Eccellenza: Luca Caliolo – Simone Campagna – Yuri Cleti – Matteo Corlianò – Gioele De Cesare – Mino De Fazio – Goffredo Errico – Santino Landra Fernandez – Andrea Guido – Andrea Longobardi – Alessandro Molinaro – Tommaso Paparella – Mouhamed Thioye.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi

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