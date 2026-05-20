Il Movimento 5 Stelle di Brindisi ed i suoi consiglieri Roberto Fusco e Pierpaolo Strippoli apprendono con soddisfazione la dichiarazione di rinuncia di EDISON a realizzare il grande deposito di gas GNL autorizzato dal Ministero dell’ambiente e dal Ministero per lo sviluppo economico con decreto del 22 agosto 2022.

Il Movimento 5 Stelle è stato sin dall’inizio in prima fila per manifestare l’opposizione a tale impianto che portava pochissimi posti di lavoro a fronte dei tanti posti di lavoro che poteva dare la destinazione ad altri usi della banchina in questione, peraltro una delle poche del Mediterraneo dotata di linea ferroviaria fino praticamente al mare, che la realizzazione dell’impianto di Gnl rendeva inutilizzabile, come dichiarato dallo stesso decreto ministeriale. Il Movimento 5 Stelle ha anche denunciato i gravi pericoli di tale impianto, evidenziati anche dal Consiglio dei lavori pubblici, per la vicinanza alla banchina di Costa Morena Ovest dove avvengono gli imbarchi passeggeri, ed anche per la vicinanza al deposito di gas GPL della ex Ipem, di cui un decreto del 1998 prevedeva la necessità di localizzazione in altra area più esterna del porto proprio per il pericolo che tale impianto esistente già rappresenta.

Nel ringraziare tutti i rappresentanti del Movimento 5 Stelle che hanno manifestato l’opposizione a tale impianto, ed in primis il vice presidente senatore Mario Turco, gli europarlamentari Valentina Palmisano e Mario Furore, il coordinatore regionale onorevole Leonardo Donno e l’onorevole Patty L’Abbate, il Movimento auspica che l’Autorità Portuale provveda subito alla revoca della concessione ad Edison di utilizzo della banchina di Costa Morena Est e che si ponga a disposizione tale preziosa area nell’ambito del progetto di riconversione industriale della città di Brindisi che deve necessariamente riguardare anche l’utilizzo del porto di Brindisi per investimenti che portino i posti di lavoro di cui la città ha urgente bisogno .

M5S BRINDISI

Ruggiero VALZANO (Coordinatore provinciale M5S)

Roberto FUSCO e Pierpaolo STRIPPOLI (consiglieri comunali)