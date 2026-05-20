“Con riferimento al progetto relativo allo sviluppo di un deposito costiero GNL a Brindisi, Edison ha verificato che non sussistono più le condizioni per proseguire con l’investimento per la realizzazione dell’opera in ragione della estrema volatilità del contesto economico-finanziario, geopolitico e di mercato attuali, anche alla luce dei ritardi accumulati e del conseguente incremento dei costi. Fattori questi che incidono in modo sostanziale sul profilo di rischio e sulla sostenibilità economica del progetto, nonostante esso stesso mantenga solidità progettuale e validità industriale.

Edison conferma che il GNL e il BioGNL sono combustibili alternativi indispensabili ad accompagnare la transizione energetica e la decarbonizzazione del trasporto pesante e marittimo, in coerenza con le direttive europee e i regolamenti dell’Organizzazione Marittima Internazionale in materia, che indentificano questi vettori come strategici per l’abbattimento delle emissioni inquinanti. La regione Puglia si conferma per Edison un territorio di elevata rilevanza strategica, nel quale la Società è presente lungo tutta la catena del valore dell’energia: dalla produzione elettrica da fonti rinnovabili e flessibili ai servizi a valore aggiunto per i clienti, fino ai green gas.

Il Gruppo conferma il suo impegno a lavorare con le istituzioni, le imprese e le comunità locali per contribuire a una crescita sostenibile del territorio, generando valore condiviso nel pieno rispetto delle specificità e delle vocazioni locali, coniugando innovazione industriale, decarbonizzazione, sviluppo economico e sociale”.

COMUNICATO STAMPA

SEC Newgate Italia S.r.l.