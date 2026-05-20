Sarà Domenico Specchia il nuovo assistent coach della squadra fasanese. La sua carriera sportiva ha inizio nel 1990/91 proprio nella città bianca con partecipazioni a diversi campionati. Nel 2001 il ritorno nella città della Mole, dove continua la sua carriera sportiva fino all’esordio da guida tecnica nel 2007. Di li in poi numerose le panchine messe in cantiere dal tecnico ostunese in terra piemontese tra formazioni giovanili e da prima guida. Il volley femminile fa capolino nel 2016 quando assume la guida del Fenera Chieri di Serie A2. Nel 2025 poi il suo rientro in quel di Ostuni. Tra qualche mese quindi il ritorno in questa categoria al fianco di coach Totero. Intensa e molto articolata quindi la sua esperienza pallavolistica che dopo qualche mese di inattività, torna a disposizione di un team di serie A2 come quello della Olio Pantaleo Fasano.

“Sono molto motivato per questa nuova avventura in quanto sia da parte mia che della società sussistono i presupposti per fare bene e non vedo l’ora di lavorare con Paolo Totero e tutto il resto dello staff per dare il mio apporto. Mi aspetto una stagione molto impegnativa dove daremo il massimo per arrivare al termine della stessa senza rimpianti. Mi piacerebbe inoltre, coinvolgere al seguito della squadra quanta più gente possibile a partire dal settore giovanile in modo da avere un palazzetto sempre pieno”.

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