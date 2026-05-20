Il Comune di Carovigno è stato ammesso a un finanziamento di quasi 3 milioni di euro da parte del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia.

Dopo aver superato le diverse fasi di verifica e valutazione, il progetto “Il Castello si racconta – Valorizzazione, innovazione e accessibilità del Castello Dentice di Frasso” è stato ufficialmente finanziato, aprendo una nuova e importante fase per uno dei simboli storici e culturali della città.

Attraverso interventi strutturali e servizi culturali innovativi, il Castello Dentice di Frasso sarà trasformato in un vero polo culturale dinamico e accessibile, capace di ospitare attività espositive, performative e laboratoriali, oltre a percorsi di visita innovativi, multimediali, immersivi e inclusivi.

Grande attenzione sarà riservata all’accessibilità universale, con percorsi progettati per garantire la più ampia fruizione possibile anche alle persone con disabilità motorie, sensoriali e cognitive, grazie all’eliminazione delle barriere fisiche e sensoriali, all’utilizzo di supporti tecnologici dedicati e a soluzioni di mediazione culturale adeguate.

L’intervento punta inoltre a rafforzare l’attrattività turistica del Castello e il suo ruolo centrale nella vita culturale e sociale della comunità carovignese, in un’ottica di valorizzazione sostenibile del bene.

“Si tratta di un risultato straordinario per la nostra comunità”, dichiara il sindaco di Carovigno Massimo Lanzilotti. “Abbiamo creduto fortemente in questo progetto e oggi raccogliamo il frutto di un lavoro importante svolto dall’amministrazione comunale, dai progettisti e dall’ufficio tecnico. Il Castello Dentice di Frasso diventerà sempre più il cuore culturale della città, un luogo aperto, moderno, accessibile e capace di raccontare la nostra identità attraverso strumenti innovativi e inclusivi”.

Rilevante, infatti, è stato lo sforzo progettuale messo in campo non solo sul piano degli interventi strutturali, ma anche nella costruzione di modelli gestionali innovativi, nel potenziamento dei servizi culturali e nella definizione di percorsi partecipativi.

A questo importante traguardo si aggiunge un ulteriore elemento strategico. Attualmente il Castello Dentice di Frasso è di proprietà della Provincia di Brindisi. Nel 2014, durante l’amministrazione guidata da Mimmo Mele, venne sottoscritto un contratto di locazione trentennale che prevede, a fronte di un canone annuale di 165 mila euro o di investimenti sul bene culturale da stornare, la possibilità di arrivare al riscatto definitivo del Castello.

Grazie a questo finanziamento, il Comune potrebbe anticipare il trasferimento della proprietà dalla Provincia di Brindisi al Comune di Carovigno, consegnando definitivamente il Castello alla comunità carovignese.

“È un risultato che dimostra la capacità della nostra amministrazione di intercettare risorse e opportunità per il territorio”, conclude il sindaco Lanzilotti. “Continueremo a lavorare con determinazione per costruire una Carovigno sempre più attrattiva, culturale e protagonista”.

Ufficio Stampa

Comune di Carovigno