Nuovo appuntamento con la rassegna culturale “Il mio libro va in Biblioteca. Dialogo dell’Autore con l’Altro da sé”, promossa dal Polo BiblioMuseale di Brindisi in collaborazione con la Società Dante Alighieri.

Venerdì 22 maggio 2026, alle ore 18, negli spazi del Mediaporto, sarà presentato il libro “Verum. L’era della verità” di Umberto Rey.

A dialogare con l’autore saranno Mimmo Tardio e Fabrizio Maltinti.

“Verum” si presenta come un romanzo che intreccia geopolitica, potere e ricerca della verità in un tempo segnato da disinformazione e crisi internazionali. Al centro della narrazione il professor Italo, figura enigmatica e custode di segreti inconfessabili, che decide di rompere il silenzio per svelare i meccanismi nascosti dietro alcuni dei grandi scenari contemporanei, dallo scandalo Epstein alle tensioni che coinvolgono l’Iran e l’Europa.

Secondo la presentazione dell’opera, il libro vuole essere “un’arma di consapevolezza”, un viaggio tra i corridoi del potere e le fragilità dell’animo umano, attraverso una narrazione che prova ad anticipare le trasformazioni e le crisi del futuro.

Umberto Passaquindici, in arte Rey, nato e cresciuto a Bari e formatosi professionalmente a Milano, è scrittore, autore e regista televisivo, teatrale e cinematografico. Da oltre vent’anni opera nel settore della comunicazione e dell’audiovisivo, curando produzioni televisive dedicate alla politica nazionale ed europea e numerose inchieste storiche per canali del bouquet Sky.