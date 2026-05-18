Continuano a San Vito dei Normanni i “Laboratori Galattici”, nell’ambito del Nodo Galattica.
Giovedì 22 e domenica 24 maggio 2026, avrà luogo “Sound Lab, Produzione musicale, beat, registrazione e creatività digitale”, due eventi dedicati a chi vuole avvicinarsi al mondo della produzione musicale contemporanea, della registrazione audio e delle nuove tecnologie applicate alla musica.
Ecco il programma:
Venerdì 22 Maggio
16.00 — 19.00
– Produzione musicale e recording
– come nasce una traccia oggi
– registrazione di voce e strumenti
– microfoni e schede audio
– editing e pulizia audio
– effetti e organizzazione di una sessione
Domenica 24 Maggio
16.00 — 19.00
– Musica digitale, sample e AI
– manipolazione del suono
– separazione voce/strumenti
– distribuzione sulle piattaforme streaming
-creatività digitale e home studio
L’evento è stato organnizato dalla World Music Academy, all’interno del laboratorio urbano ExFadda, curato da Francesco Barletta, producer, sound engineer e fondatore di Last Floor Studio.
Il laboratorio è aperto a musicisti, cantanti, producer, curiosi e appassionati anche senza esperienza avanzata.
Non è obbligatorio portare attrezzatura.
Chi vuole può portare cuffie, laptop o piccoli strumenti personali per le esercitazioni pratiche.
Info e iscrizioni +39 320 803 8588.
Gli incontri sono rivolti a tutti, in particolare ai Neet, ovvero giovani tra i 15 e i 34 anni che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi formativi.
Ricordiamo che Galattica Rete Giovani Puglia, nasce da una iniziativa della Regione Puglia e dell’ Amministrazione Comunale di San Vito dei Normanni e rappresenta un’opportunità per promuovere la creatività giovanile e il dialogo con il territorio, grazie a laboratori e iniziative inclusive.
Info 329711585