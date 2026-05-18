Continuano a San Vito dei Normanni i “Laboratori Galattici”, nell’ambito del Nodo Galattica.

Giovedì 22 e domenica 24 maggio 2026, avrà luogo “Sound Lab, Produzione musicale, beat, registrazione e creatività digitale”, due eventi dedicati a chi vuole avvicinarsi al mondo della produzione musicale contemporanea, della registrazione audio e delle nuove tecnologie applicate alla musica.

Ecco il programma:

Venerdì 22 Maggio

16.00 — 19.00

– Produzione musicale e recording

– come nasce una traccia oggi

– registrazione di voce e strumenti

– microfoni e schede audio

– editing e pulizia audio

– effetti e organizzazione di una sessione

Domenica 24 Maggio

16.00 — 19.00

– Musica digitale, sample e AI

– manipolazione del suono

– separazione voce/strumenti

– distribuzione sulle piattaforme streaming

-creatività digitale e home studio

L’evento è stato organnizato dalla World Music Academy, all’interno del laboratorio urbano ExFadda, curato da Francesco Barletta, producer, sound engineer e fondatore di Last Floor Studio.

Il laboratorio è aperto a musicisti, cantanti, producer, curiosi e appassionati anche senza esperienza avanzata.

Non è obbligatorio portare attrezzatura.

Chi vuole può portare cuffie, laptop o piccoli strumenti personali per le esercitazioni pratiche.

Info e iscrizioni +39 320 803 8588.

Gli incontri sono rivolti a tutti, in particolare ai Neet, ovvero giovani tra i 15 e i 34 anni che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi formativi.

Ricordiamo che Galattica Rete Giovani Puglia, nasce da una iniziativa della Regione Puglia e dell’ Amministrazione Comunale di San Vito dei Normanni e rappresenta un’opportunità per promuovere la creatività giovanile e il dialogo con il territorio, grazie a laboratori e iniziative inclusive.

Info 329711585