Il mercato del lavoro cambia rapidamente e orientarsi tra opportunità, competenze richieste e strumenti di ricerca può risultare complesso, soprattutto per chi è alla ricerca di una nuova occupazione o desidera rimettersi in gioco professionalmente.

Per offrire supporto concreto e occasioni di confronto, Smile Puglia promuove un nuovo appuntamento di Orientation Lab nell’ambito del progetto “DIREZIONE O.R.A. – Punti Cardinali for Work”, iniziativa sostenuta dalla Provincia di Brindisi e dedicata al rafforzamento dei servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro sul territorio.

L’incontro sarà dedicato ai temi dell’orientamento professionale, della ricerca attiva del lavoro e della valorizzazione delle competenze personali, con un’attenzione particolare all’inclusione sociale e alle opportunità rivolte a persone migranti e cittadini in cerca di occupazione.

Il laboratorio, gratuito e aperto a tutti, si svolgerà lunedì 18 maggio 2026, dalle ore 8:00 alle ore 14:00, a Tuturano in via Leonardo Leo 15.