Dal 3 agosto 2026 la carta di identità in formato cartaceo, qualsiasi sia la data di scadenza riportata nel documento, non sarà più valida, nemmeno ai soli fini del riconoscimento.

A quella data, invece, come documenti equipollenti alla carta di identità ai soli fini del riconoscimento e non per l’espatrio saranno validi: la patente di guida (non scaduta) e la patente nautica; il libretto di pensione e il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici; il porto d’armi e le tessere di riconoscimento, purché munite di foto e di timbro o di altra segnatura equivalente rilasciate da una amministrazione dello Stato. Solo il passaporto resta valido come documento di riconoscimento che consente anche di espatriare.

Nella previsione di effettuare a breve viaggi all’estero, è auspicabile munirsi per tempo di passaporto o di Carta di Identità Elettronica (CIE), documento equipollente al passaporto per l’espatrio nell’UE, area Schengen e paesi convenzionati.

Un’adeguata pianificazione della richiesta, consentirà di ridurre i tempi di attesa e di prevenire possibili disagi, per cui è fondamentale prenotare con congruo anticipo il rilascio della Carta d’Identità Elettronica, così da evitare concentrazioni di richieste a ridosso della scadenza e criticità organizzative, in particolare in prossimità delle partenze estive.

Per venire incontro alle esigenze dell’utenza, l’Ufficio CIE del Comune di Brindisi garantirà il seguente calendario di aperture straordinarie di almeno due postazioni CIE nei mesi maggio (a far data da sabato 16), giugno, luglio e agosto 2026:

• ogni Lunedì e mercoledì (dalle 14.30 alle 17.30);

• ogni sabato (dalle 9.00 alle 12.00).

Si fa presente che ciascuna delle due postazioni CIE, in ciascun giorno di apertura straordinaria, potrà garantire n. 12 (dunque per un totale di 24) slot che occorrerà prenotare mediante ritiro in loco di un ticket numerato.

Solo per i periodi indicati, per informazioni è possibile contattare il centralino 0831 229111 nelle ore antimeridiane o il numero telefonico 0831 – 229256, nei giorni lunedì e mercoledì (dalle 14.30 alle 17.30) e sabato (dalle 9.00 alle 12.00).

Brindisi, 14 maggio 2026.