May 17, 2026
Mag 16, 2026    Posted by    Evidenza3, news

Il Consiglio di Presidenza di Confindustria Puglia ha condiviso all’unanimità la proposta del Presidente Delle Donne di conferire al Vicepresidente Danese le deleghe regionali per la Blue Economy e per l’Energia, temi centrali per la transizione ambientale e per la valorizzazione dell’economia marittima.

“Ringrazio sentitamente tutti per l’assegnazione di due deleghe molto importanti per lo sviluppo del nostro territorio. Sono onorato di ciò: è un riconoscimento non solo per la mia persona, ma anche per il ruolo attivo di Confindustria Brindisi. Da parte mia posso assicurare la massima determinazione – mia, dei colleghi e dei collaboratori – per svolgere al meglio un ruolo così impegnativo, coordinando varie competenze e professionalità, presenti nelle nostre Organizzazioni. Il futuro del nostro territorio dipenderà molto dallo sviluppo dei settori, appunto, della Blue Economy e dell’Energia. Questa consapevolezza accompagnerà costantemente il mio impegno” – ha dichiarato Giuseppe Danese.

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