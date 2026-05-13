Si è tenuta presso la Cassa Edile di Brindisi l’Assemblea Generale di ANCE Brindisi per il rinnovo delle cariche sociali. Un’assemblea molto partecipata, alla presenza di imprese provenienti da tutta la provincia, che ha confermato all’unanimità Angelo Contessa alla Presidenza dell’Associazione.

Nel corso dell’Assemblea è stato inoltre eletto il nuovo Consiglio Generale composto dal Vice Presidente Gianfranco Bagnato (Bg Costruzioni), dal Tesoriere Vincenzo Francavilla (Cogeir Costruzioni e Gestioni) e dai Consiglieri Andrea Chirulli (Chirulli Andrea) e Stefano Balestra (Servizi Renew).

Dai lavori assembleari è emersa con forza la volontà di avviare una nuova stagione di protagonismo dei costruttori brindisini nel futuro economico e industriale del territorio. Un messaggio chiaro e condiviso dall’intera categoria: le imprese locali non vogliono più essere considerate semplici subappaltatori o meri esecutori delle opere, ma interlocutori strategici e attori principali dei processi di sviluppo della provincia.

Le aziende del territorio hanno dimostrato negli anni capacità organizzativa, competenze tecniche e solidità imprenditoriale. Per questo chiedono di essere coinvolte fin dalla fase di programmazione degli investimenti pubblici e privati, messe nelle condizioni di competere, crescere e creare valore sul territorio, contribuendo direttamente, per quanto di competenza del settore edile, alle grandi trasformazioni economiche, infrastrutturali ed energetiche che interessano Brindisi.

Nel corso dell’Assemblea è stata inoltre ribadita la necessità di costruire un rapporto sempre più stretto con istituzioni, enti locali, sistema industriale, ordini professionali e organizzazioni sindacali, affinché il comparto delle costruzioni possa avere un ruolo centrale nelle strategie di sviluppo della provincia.

Tra gli obiettivi indicati dalla Presidenza e dal nuovo Consiglio Generale vi sono il rafforzamento della struttura organizzativa di ANCE Brindisi e il potenziamento dei servizi alle imprese associate, anche attraverso il ruolo della Cassa Edile e di Formedil Brindisi, con particolare attenzione alla formazione, alla qualificazione professionale e alla sicurezza sul lavoro.

Grande attenzione sarà dedicata anche ai temi della transizione ecologica, dell’innovazione tecnologica, della digitalizzazione dei processi amministrativi e dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale, considerati strumenti fondamentali per accrescere la competitività delle imprese e creare nuove opportunità di sviluppo e occupazione per il territorio brindisino.

Si apre quindi oggi una nuova fase per ANCE Brindisi: una fase fondata su partecipazione, competenza e responsabilità, nella consapevolezza che il settore delle costruzioni possa e debba avere un ruolo centrale nel futuro economico e produttivo della provincia. L’obiettivo è costruire, insieme, un’associazione sempre più autorevole e un territorio capace di valorizzare le proprie imprese e le proprie eccellenze.