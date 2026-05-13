Prosegue con grande partecipazione il progetto Adotta un Monumento, iniziativa dedicata alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale cittadino attraverso il coinvolgimento attivo delle scuole.

La terza giornata si svolgerà mercoledì 14 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, e vedrà protagonisti centinaia di studenti impegnati nei principali siti monumentali della città, dove accoglieranno cittadini e visitatori raccontando la storia e l’identità dei luoghi “adottati”.

Di seguito il programma della giornata:

– Piazza Sottile-De Falco – I.C. Commenda (plesso “Collodi”) – Classe 4B

– Area Archeologica San Pietro degli Schiavoni – I.C. Bozzano-Centro (plesso “Marzabotto-Virgilio”) – Classi 1A, 1B, 1D, 1E, 1G, 1L

– Tempietto San Giovanni al Sepolcro – I.C. Bozzano-Centro (plesso “Marzabotto-Virgilio”) – Classi 2A, 2B, 2D, 2E, 2G, 2L

– Tempietto San Giovanni al Sepolcro – I.C. Sant’Elia-Commenda (plesso “Mantegna”) – Classi 1A, 1B, 2A, 2B

– Palazzo Granafei-Nervegna e Sala della Colonna – I.C. Bozzano-Centro (plesso “Marzabotto-Virgilio”) – Classi 3A, 3D, 3E, 3G, 3L

– Scuole Pie – I.C. Bozzano-Centro (Primaria via Austria) – Classe 4C

– Fontana De Torres – I.C. Santa Chiara (plesso “Marco Pacuvio”) – Classe 1D

– Villaggio Pescatori – I.C. Casale (plesso “Kennedy”) – Classi 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F

– Portale di Palazzo Montenegro – International School of Brindisi

L’iniziativa continua a rappresentare un’importante occasione di crescita educativa e cittadinanza attiva, grazie all’entusiasmo degli studenti, all’impegno dei docenti e alla collaborazione delle istituzioni coinvolte.

La cittadinanza è invitata a partecipare e a visitare i siti interessati per ascoltare i racconti e le presentazioni preparate dagli alunni.

Maggiori informazioni lal link https://www.pastpuglia.it/didattica/adotta-un-monumento-2026/