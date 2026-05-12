Il Castello Dentice di Frasso di Carovigno, il 7 maggio 2026, alla presenza anche del sindaco di Carovigno, ha ospitato il Congresso Elettivo della Confesercenti della Provincia di Brindisi, un appuntamento che ha riunito i delegati provinciali delle diverse categorie economiche rappresentate, per il rinnovo degli organismi dirigenti previsti dallo Statuto.
In un clima partecipato e caratterizzato da piena condivisione, l’Assemblea Elettiva ha proceduto alla conferma del Presidente Piccirillo e alla elezione dei principali organi collegiali che accompagneranno il Presidente e l’Associazione nel nuovo mandato.
La Presidenza Provinciale, organismo di direzione e controllo politico, è stata eletta all’unanimità, con una squadra ampia e rappresentativa delle diverse categorie del commercio, del turismo, dei servizi e dell’artigianato.
Ne fanno parte:
PRESIDENZA PROVINCIALE
Cognome Nome Federazione di categoria Comune
1 Angelini Daniela Agenti Immobiliari Brindisi
2 Bianco Rossella Agenti di Commercio – AIARCO Brindisi
3 Carlucci Rino Asso Artigianato Brindisi
4 Cassiano Teodoro Asso Panificatori Brindisi
5 Cavallo Agostino Asso Hotel Ostuni
6 Di Roma Vincenzo Asso Turismo Carovigno
7 D’amore Antonio FISMO – Federazione Settore Moda Brindisi
8 Forestiero Elisa Funzionario Brindisi
9 Gambino Gianpaola Servizi Legali Brindisi
10 Greco Divina Impresa Donna San Pietro Vernotico
11 Pennetta Massimiliano FIEPET – Federazione Pubblici Esercizi Brindisi
12 Petrosillo Simona Servizi Sanitari
13 Piccirillo Michele AIGO – Associazione Settore Ospitalità Ostuni
14 Portoghese Sonia Funzionario Brindisi
15 Prato Pierpaolo FIEPET – Federazione Pubblici Esercizi San Pietro Vernotico
16 Romano Antonio Servizi Sanitari Francavilla F.na
17 Santorsola Fabrizio FIBA – Federazione Imprese Balneari Fasano
18 Semeraro Stefania Funzionario Mesagne
19 Signorile Melania Funzionario Brindisi
20 Smiles Teodoro Servizio Formazione Brindisi
21 Toscano Giovanna Estetisti Artigiani Brindisi
22 Tricarico Gianluca FIESA – Federaz.ne Settore Alimentare Brindisi
23 Piscinelli Francesco AIGO – Associazione Settore Ospitalità Carovigno
24 Caliandro Davide AIGO – Associazione Settore Ospitalità San Michele S.no
25 Nigro Antonio FIEPET – Federazione Pubblici Esercizi San Michele S.no
26 Milone Angelica FISMO – Federazione Settore Moda Ostuni
A seguire, è stata definita anche la Giunta Provinciale, organo operativo incaricato di coordinare l’attività politica e programmare le iniziative dell’Associazione.
Ne fanno parte:7
GIUNTA PROVINCIALE
Cognome Nome Coordinamento – Responsabile di Settore
Piccirillo Michele Presidente
Pennetta Massimiliano Vicepresidente vicario
Romano Antonio Vicepresidente
D’amore Antonio Direttore
Forestiero Elisa Vicedirettore
Angelini Daniela Agenti Immobiliari
Greco Divina Imprenditoria Femminile
Di Roma Vincenzo Imprese Turistiche e Hotel
Prato Pierpaolo Pubblici Esercizi e Ristoranti
Bianco Rossella Agenti e Rappresentanti di Commercio
Gambino Gianpaola Servizi Legali
Cofano Sante Settore Moda
Santorsola Fabrizio Stabilimenti Balneari
L’intero percorso congressuale, si è svolto con linearità procedurale ed ha registrato una ampia partecipazione da parte degli operatori, confermando la solidità organizzativa della Confesercenti Provinciale e la volontà condivisa di proseguire nel lavoro di rappresentanza e tutela delle imprese del territorio.
La giornata ha segnato un passaggio importante per la vita associativa, rafforzando la struttura dirigente e ponendo le basi per un nuovo ciclo di attività, con l’ingresso di molti giovani imprenditori che hanno garantito il loro impegno al servizio del sistema economico locale.
I lavori congressuali si sono conclusi con l’augurio di buon lavoro rivolto a tutti i nuovi delegati eletti.