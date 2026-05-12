Il Castello Dentice di Frasso di Carovigno, il 7 maggio 2026, alla presenza anche del sindaco di Carovigno, ha ospitato il Congresso Elettivo della Confesercenti della Provincia di Brindisi, un appuntamento che ha riunito i delegati provinciali delle diverse categorie economiche rappresentate, per il rinnovo degli organismi dirigenti previsti dallo Statuto.

In un clima partecipato e caratterizzato da piena condivisione, l’Assemblea Elettiva ha proceduto alla conferma del Presidente Piccirillo e alla elezione dei principali organi collegiali che accompagneranno il Presidente e l’Associazione nel nuovo mandato.

La Presidenza Provinciale, organismo di direzione e controllo politico, è stata eletta all’unanimità, con una squadra ampia e rappresentativa delle diverse categorie del commercio, del turismo, dei servizi e dell’artigianato.

Ne fanno parte:

PRESIDENZA PROVINCIALE

Cognome Nome Federazione di categoria Comune

1 Angelini Daniela Agenti Immobiliari Brindisi

2 Bianco Rossella Agenti di Commercio – AIARCO Brindisi

3 Carlucci Rino Asso Artigianato Brindisi

4 Cassiano Teodoro Asso Panificatori Brindisi

5 Cavallo Agostino Asso Hotel Ostuni

6 Di Roma Vincenzo Asso Turismo Carovigno

7 D’amore Antonio FISMO – Federazione Settore Moda Brindisi

8 Forestiero Elisa Funzionario Brindisi

9 Gambino Gianpaola Servizi Legali Brindisi

10 Greco Divina Impresa Donna San Pietro Vernotico

11 Pennetta Massimiliano FIEPET – Federazione Pubblici Esercizi Brindisi

12 Petrosillo Simona Servizi Sanitari

13 Piccirillo Michele AIGO – Associazione Settore Ospitalità Ostuni

14 Portoghese Sonia Funzionario Brindisi

15 Prato Pierpaolo FIEPET – Federazione Pubblici Esercizi San Pietro Vernotico

16 Romano Antonio Servizi Sanitari Francavilla F.na

17 Santorsola Fabrizio FIBA – Federazione Imprese Balneari Fasano

18 Semeraro Stefania Funzionario Mesagne

19 Signorile Melania Funzionario Brindisi

20 Smiles Teodoro Servizio Formazione Brindisi

21 Toscano Giovanna Estetisti Artigiani Brindisi

22 Tricarico Gianluca FIESA – Federaz.ne Settore Alimentare Brindisi

23 Piscinelli Francesco AIGO – Associazione Settore Ospitalità Carovigno

24 Caliandro Davide AIGO – Associazione Settore Ospitalità San Michele S.no

25 Nigro Antonio FIEPET – Federazione Pubblici Esercizi San Michele S.no

26 Milone Angelica FISMO – Federazione Settore Moda Ostuni

A seguire, è stata definita anche la Giunta Provinciale, organo operativo incaricato di coordinare l’attività politica e programmare le iniziative dell’Associazione.

Ne fanno parte:7

GIUNTA PROVINCIALE

Cognome Nome Coordinamento – Responsabile di Settore

Piccirillo Michele Presidente

Pennetta Massimiliano Vicepresidente vicario

Romano Antonio Vicepresidente

D’amore Antonio Direttore

Forestiero Elisa Vicedirettore

Angelini Daniela Agenti Immobiliari

Greco Divina Imprenditoria Femminile

Di Roma Vincenzo Imprese Turistiche e Hotel

Prato Pierpaolo Pubblici Esercizi e Ristoranti

Bianco Rossella Agenti e Rappresentanti di Commercio

Gambino Gianpaola Servizi Legali

Cofano Sante Settore Moda

Santorsola Fabrizio Stabilimenti Balneari

L’intero percorso congressuale, si è svolto con linearità procedurale ed ha registrato una ampia partecipazione da parte degli operatori, confermando la solidità organizzativa della Confesercenti Provinciale e la volontà condivisa di proseguire nel lavoro di rappresentanza e tutela delle imprese del territorio.

La giornata ha segnato un passaggio importante per la vita associativa, rafforzando la struttura dirigente e ponendo le basi per un nuovo ciclo di attività, con l’ingresso di molti giovani imprenditori che hanno garantito il loro impegno al servizio del sistema economico locale.

I lavori congressuali si sono conclusi con l’augurio di buon lavoro rivolto a tutti i nuovi delegati eletti.