Sarà una serata all’insegna della comicità popolare quella del 21 maggio alle ore 20, quando la Compagnia Nuovo Teatro di Mesagne porterà in scena, nella sala Shalom dei Padri Carmelitani, di Mesagne una delle commedie più esilaranti del teatro vernacolare nazionale: “Contadino scarpe grosse e cervello fino”, per la regia di Cosimo Guarini. La pièce, scritta da Gaetano Di Maio per la grande Luisa Conte, è un classico del teatro comico napoletano, capace di unire risate, sentimento e un pizzico di malinconia.

La commedia mette in risalto il lato grottesco e ingenuo di un mondo contadino ormai lontano, fatto di verità semplici, di ruoli netti e di un modo di vivere che oggi appare superato ma che conserva un fascino intramontabile. A evocare questo universo è anche la scenografia: una tipica aia di campagna, con il suo cancello in ferro e il muretto che delimita il cortile interno di un fabbricato rurale, luogo simbolico di incontri, segreti e rivelazioni.

Al centro della storia c’è Vincenzo, colonnello in pensione, uomo rigido e pieno di orgoglio, che ostenta la presunta nobiltà del figlio Gabriele, nato – come lui vuole far credere – dal matrimonio con una baronessa ormai scomparsa. È un personaggio che vive circondato da mezze verità e silenzi, in un mondo costruito su ciò che non si deve dire.

La vicenda si complica quando Gabriele seduce la giovane contadina Graziella, che rimane incinta. Per evitare lo scandalo e salvare il progetto di un matrimonio “di città”, il colonnello combina un matrimonio riparatore che gli costerà una ricca dote, coinvolgendo Delfino Carusiello, soprannominato con ironia poco nobile “Il porco”. Da qui prende vita una girandola di equivoci, bugie e situazioni paradossali che alimentano il ritmo comico della rappresentazione.

Figura chiave della messinscena è la cameriera Angelarosa Schiavone, custode di un segreto doloroso che rappresenta anche un profondo atto d’amore filiale. Per anni ha sacrificato emozioni, affetti e perfino un semplice abbraccio, portando sulle spalle un peso che solo la verità potrà sciogliere.

Tra risate, colpi di scena e momenti di sincera emozione, la commedia offre uno spaccato umano che continua a parlare al pubblico di ogni età, ricordando quanto il teatro popolare sappia raccontare la vita con leggerezza e profondità.

Per informazioni e prenotazioni: Pietro 3286547247, Cosimino 3345714175, Marilena 3398117512.