Il 12 e 14 maggio, presso la Biblioteca “Ugo Granafei”, un percorso creativo per donne che vogliono raccontare la propria storia professionale e umana. Attivo il servizio di gioco vigilato per le mamme.

MESAGNE (BR) – Trasformare il vissuto personale e professionale in un’opera d’arte, unendo l’antica sapienza della rilegatura manuale alle nuove frontiere del digitale. È questo il cuore di “Trame di Sé: dall’Artigianato al Digitale”, il workshop esperienziale organizzato da Conchiglia APS che si terrà il 12 e il 14 maggio, a partire dalle ore 16:00, presso la Biblioteca Comunale “Ugo Granafei” di Mesagne.

L’iniziativa si propone come un viaggio creativo in due atti dedicato alle donne che desiderano fare il punto sulla propria carriera, cambiare rotta o semplicemente celebrare i propri traguardi attraverso nuovi strumenti narrativi.

Il workshop integra metodologie di Design Thinking, disegno e narrazione per dare forma ai valori personali. Nella prima fase, le partecipanti costruiranno fisicamente un libro d’artista, un oggetto tattile destinato a custodire memorie e visioni. Successivamente, il racconto prenderà vita nel mondo digitale: le partecipanti impareranno a sintetizzare la propria storia in una presentazione elegante ed efficace, pronta per essere condivisa nel mercato del lavoro o nel proprio network professionale.

Conchiglia APS, da sempre attenta alle esigenze delle famiglie, ha previsto una misura concreta per favorire la partecipazione femminile: durante gli incontri sarà attivo il servizio di gioco vigilato nell’Area Kids. Questo permetterà alle madri di dedicarsi pienamente al percorso formativo, garantendo ai propri figli un ambiente sicuro e stimolante.

L’evento è organizzato in collaborazione con la Città di Mesagne, Bibliotega “Ugo Granafei” e il Consorzio dei Comuni dell’Ambito BR4, e reso possibile grazie al contributo del Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale di Intesa Sanpaolo, che ha scelto di sostenere un progetto mirato a fornire competenze e supporto alle donne del territorio.

La partecipazione è aperta a tutte le donne che desiderano mettersi in gioco. Per ragioni organizzative, la prenotazione è obbligatoria: infoconchiglia@gmail.com e WhatsApp: 349 8224576.