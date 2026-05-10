Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Brindisi nelle scorse ore a Cellino San Marco, in via Madonna dell’Alto, dove un incendio ha coinvolto due autovetture parcheggiate.

Per cause in corso di accertamento, le fiamme hanno interessato una Peugeot 208, propagandosi e causando danni anche a una seconda vettura parcheggiata nelle immediate vicinanze, una Fiat Punto.

Sul posto è intervenuta una squadra del Comando di Brindisi che ha provveduto a domare il rogo, evitando che l’incendio potesse estendersi ulteriormente ad altri mezzi o alle abitazioni circostanti.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso allo spegnimento delle fiamme e alla completa messa in sicurezza dell’intera area interessata. Sull’episodio sono in corso gli accertamenti per chiarire l’origine dell’incendio.