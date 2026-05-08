La cifra stanziata dal Ministero dell’Interno è il risultato di uno degli ultimi atti che ho sottoscritto in veste di Sindaco lo scorso 12 settembre, attraverso una richiesta di finanziamento che inserisce la città in un piano di investimenti storici per impatto sul territorio.

Si tratta di fondi destinati a opere strategiche e attese dalla comunità: 1 milione e 525mila euro per il rifacimento integrale di Viale Indipendenza; 2 milioni e 300mila euro per la fogna bianca in zona Parco Potì, intervento essenziale per la sicurezza idrogeologica dell’intera città; 1 milione e 110mila euro per la ristrutturazione della palestra della scuola elementare “Giovanni XXIII”.