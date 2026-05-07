Momenti di apprensione questa mattina lungo la strada statale 613, alle porte di Brindisi, dove un’autovettura in transito è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. L’allarme è scattato intorno alle ore 10, al chilometro 5 circa della carreggiata in direzione nord.

Sul posto è intervenuta una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi, chiamata a domare l’incendio sviluppatosi dal vano motore del veicolo.

Determinante la prontezza del conducente che, accortosi del fumo e delle fiamme provenienti dalla parte anteriore dell’auto, è riuscito a fermarsi in una piazzola di sosta e ad allontanarsi immediatamente dal mezzo, uscendo illeso dall’accaduto.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento del rogo, alla messa in sicurezza del veicolo e alla successiva bonifica dell’area interessata, così da ripristinare le condizioni di sicurezza lungo il tratto stradale.

Sul luogo dell’intervento sono giunti anche i Carabinieri per gli accertamenti di competenza e per la gestione della viabilità durante le operazioni di soccorso.