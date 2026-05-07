Nel novantesimo anniversario della nascita di una delle icone più amate della storia della musica, l’Associazione Musicale Culturale “Le Voci dell’Arte” presenta, all’interno della stagione Armonie Intrecciate 2026, un evento straordinario dedicato a Luciano Pavarotti.

Domenica 10 maggio, alle ore 18:00, la suggestiva cornice dell’Auditorium Santa – Spazio culturale (ex convento di Santa Chiara) ospiterà il concerto “Il Sole nella voce che emozionò il mondo”. Protagonisti della serata saranno il celebre tenore napoletano Francesco Ciotola (in arte Fortes) e la raffinata pianista Nadia Testa, impegnati in un programma che non è solo una scaletta di brani, ma un vero e proprio viaggio emozionale tra Melodramma, Cinema e Canzone Napoletana

Il concerto si snoda attraverso quattordici tappe che attraversano i secoli e i generi. Dalle vette del melodramma di Verdi (La donna è mobile) e Puccini (E lucean le stelle), si passerà all’intimità dell’Intermezzo di Mascagni, fino a toccare i capolavori della canzone italiana e napoletana. Il pubblico sarà accompagnato in un viaggio che va dalla spensieratezza post-bellica di Voglio vivere così di d’Anzi, alla nostalgia degli emigranti a New York con Core ‘ngrato, fino all’apoteosi solare di ‘O sole mio e ‘O paese d’ ‘o sole. Non mancherà una parentesi internazionale con il celebre Waltz dalla Jazz Suite di Šostakovič.

Il Direttore Artistico della rassegna, M° Roberto De Leonardis, sottolinea come “il programma non è una semplice successione di arie, ma una narrazione guidata che attraversa i secoli. Abbiamo voluto costruire un percorso che fosse un mosaico dell’anima italiana. È un diario sentimentale che parte dalla spensieratezza di un dopoguerra in bicicletta per approdare ai caffè di New York, dove la nostalgia parlava ancora napoletano”.