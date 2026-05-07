Non riesce l’impresa alla Junior Fasano, che in Gara 2 delle semifinali dei Play-Off Scudetto cede per 28-37 alla Proger Cassano Magnago, che allunga in maniera decisiva a metà ripresa e guadagna la prima finale per il tricolore della sua storia.

Nel gremito e caldo Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina, l’equilibrio regna nel primo quarto di gara (10-10 al 15’), con il primo break importante, di marca ospite, che giunge nei minuti successivi (10-13 al 18’). Il vantaggio dei bianco-amaranto tocca in seguito le quattro reti (11-15 al 19’), con i locali che poi dimezzano lo svantaggio (14-16 al 22’) e rientrano negli spogliatoi all’intervallo sotto di tre goal (17-20).

I biancazzurri restano in scia anche nelle fasi iniziali della ripresa (20-22 al 36’), ma la compagine lombarda ha le energie e la qualità per fiaccare le resistenze di Marrochi e compagni: tra 39’ e 48’, infatti, gli uomini di Bellotti realizzano un parziale di 7-0, passando dal 21-24 al 21-31, e di fatto piazzano il colpo del KO per la Junior.

I fasanesi, dopo essere stati anche sotto di 11 (23-34 al 50’), non riescono nel finale ad andare oltre il -8 (27-35 al 56’) con il punteggio finale di 28-37 che premia dunque la Proger Cassano Magnago, che affronterà nelle sfide per lo Scudetto, a partire dal 23 maggio, la Raimond Sassari, vittoriosa anche stasera sul Loacker Bozen Volksbank.

Sipario, invece, per il giovane team capitanato da Alessandro Leban, che chiude la stagione con un bilancio positivo, avendo raggiunto l’obiettivo Play-Off in primis, e che si ripresenterà con rinnovate ambizioni al prossimo campionato, come affermato anche nelle dichiarazioni del tecnico Vito Fovio: “Siamo contenti, nel complesso, del percorso fatto, e ringrazio la società che ci ha messo nelle migliori condizioni possibili per lavorare, nonostante i tanti problemi avuti nell’arco dell’anno. In queste semifinali, obiettivamente, non avevamo tante chances, perché il Cassano sta dominando meritatamente la stagione, forte di un roster lungo ed eccellente, e complimenti a loro, però ci sono diverse cose che avremmo potuto fare meglio, sulle quali i ragazzi devono riflettere, utilizzandole come esperienza per il futuro, che sarà certamente felice. Partiamo infatti per il prosieguo da un’ottima base, fatta di giovani dalle notevoli prospettive e da qualche anziano – cito Pablo Marrochi su tutti, immenso quest’anno per come ha dato l’anima, per la sua professionalità dentro e fuori dal campo e per gli insegnamenti dati ai suoi compagni – ora il club farà le sue valutazioni ed insieme lavoreremo per allestire una squadra per tornare a portare Fasano dove merita, in cima al panorama italiano”.

Tabellino

Junior Fasano-Proger Cassano Magnago 28-37 (17-20 p.t.)

Junior Fasano: Rossa 1, Guarini 2, Corcione 2, Boggia 3, Leban, D. Somma 3, Dello Vicario Giacinti 4, Capozzoli 3, G. Somma 2, Neglia, Marrochi 1, Beorlegui 1, Codina Vivanco 6. All.: Vito Fovio.

Proger Cassano Magnago: Fantinato 6, Dapiran 7, Savini 6, Ostling 4, Monciardini, Mazza 5, Salvati 3, Dorio, Prevosti 3, Adamo 3, Kabeer, Jezdimirovic, Volarevic , Riva. All.: Matteo Bellotti.

Arbitri: Carlo Dionisi-Stefano Maccarone

Play-Off Scudetto – Semifinali

Gara 2: Junior Fasano-Proger Cassano Magnago 28-37, Loacker Bozen Volksbank-Raimond Sassari 24-26

Gara 1 (2 maggio): Proger Cassano Magnago-Junior Fasano 33-27, Raimond Sassari-Loacker Bozen Volksbank 26-21.

Play-Off Scudetto – Finali

Gara 1: Proger Cassano Magnago-Raimond Sassari (23 maggio)

Gara 2: Raimond Sassari-Proger Cassano Magnago (30 maggio)

Eventuale Gara 3: Proger Cassano Magnago-Raimond Sassari (6 giugno)