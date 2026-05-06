Il turismo in Puglia cresce. Brindisi no.

Perché? Perché teniamo chiusi i gioielli e apriamo i bagni di fortuna.

A dirlo è Gianluca Quarta, amministratore di condominio, già imprenditore del settore turistico-alberghiero ed ex assessore ai lavori pubblici del Comune di Brindisi.

Leggo i dati e faccio un giro in città da operatore del settore.

Il risultato è impietoso.

Monumento al Marinaio d’Italia chiuso.

San Pietro degli Schiavoni chiuso.

Castello Svevo senza calendario.

Santa Lucia inaccessibile.

E intanto i crocieristi scendono e trovano la Palazzina Belvedere usata come bagno pubblico perché il Sindaco non è capace di aprirne uno vero.

Da imprenditore che ha gestito strutture alberghiere so una cosa semplice: il turista che trova il portone chiuso non torna.

E scrive una recensione e quella recensione la leggono mille altri.

Il grande equivoco della Casa del Turista è il simbolo di questa amministrazione: nome altisonante, servizi zero.

Zero deposito bagagli, zero infopoint, zero docce. Poi ci stupiamo se il turista scappa a Lecce o a Ostuni”.

Su San Pietro degli Schiavoni siamo al ridicolo. La soluzione del Comune? Telecamere controllate da remoto. Apriamo un’area archeologica come fosse un parcheggio. Senza personale, senza guida, senza dignità.

Questo è il modello di accoglienza del Sindaco.

E sul Monumento al Marinaio aspettiamo una ringhiera da mesi. I lavori sono finiti, il portone restaurato sta a terra da fine 2024. Che aspettiamo? Che chiuda anche Ryanair?

Da ex assessore dico: qui manca programmazione (mancava anche usando c’ero io).

Da imprenditore dico: qui manca rispetto per chi investe e manca una visione vera per la città

Sindaco, la Puglia corre.

Brindisi è ferma perché lei tiene chiusa la città e non solo.

Riapra i monumenti, metta i bagni, rifaccia la segnaletica. O ammetta che non è ha voglia e che aspetta solo la fine di questo tragico e insipido mandato.

Gianluca Quarta

Già Imprenditore settore turistico-alberghiero

Ex Assessore ai Lavori Pubblici Comune di Brindisi