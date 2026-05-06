Il turismo in Puglia cresce. Brindisi no.
Perché? Perché teniamo chiusi i gioielli e apriamo i bagni di fortuna.
A dirlo è Gianluca Quarta, amministratore di condominio, già imprenditore del settore turistico-alberghiero ed ex assessore ai lavori pubblici del Comune di Brindisi.
Leggo i dati e faccio un giro in città da operatore del settore.
Il risultato è impietoso.
Monumento al Marinaio d’Italia chiuso.
San Pietro degli Schiavoni chiuso.
Castello Svevo senza calendario.
Santa Lucia inaccessibile.
E intanto i crocieristi scendono e trovano la Palazzina Belvedere usata come bagno pubblico perché il Sindaco non è capace di aprirne uno vero.
Da imprenditore che ha gestito strutture alberghiere so una cosa semplice: il turista che trova il portone chiuso non torna.
E scrive una recensione e quella recensione la leggono mille altri.
Il grande equivoco della Casa del Turista è il simbolo di questa amministrazione: nome altisonante, servizi zero.
Zero deposito bagagli, zero infopoint, zero docce. Poi ci stupiamo se il turista scappa a Lecce o a Ostuni”.
Su San Pietro degli Schiavoni siamo al ridicolo. La soluzione del Comune? Telecamere controllate da remoto. Apriamo un’area archeologica come fosse un parcheggio. Senza personale, senza guida, senza dignità.
Questo è il modello di accoglienza del Sindaco.
E sul Monumento al Marinaio aspettiamo una ringhiera da mesi. I lavori sono finiti, il portone restaurato sta a terra da fine 2024. Che aspettiamo? Che chiuda anche Ryanair?
Da ex assessore dico: qui manca programmazione (mancava anche usando c’ero io).
Da imprenditore dico: qui manca rispetto per chi investe e manca una visione vera per la città
Sindaco, la Puglia corre.
Brindisi è ferma perché lei tiene chiusa la città e non solo.
Riapra i monumenti, metta i bagni, rifaccia la segnaletica. O ammetta che non è ha voglia e che aspetta solo la fine di questo tragico e insipido mandato.
Gianluca Quarta
Già Imprenditore settore turistico-alberghiero
Ex Assessore ai Lavori Pubblici Comune di Brindisi