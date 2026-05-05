Ostuni – Il Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo ospiterà il prossimo 7 maggio 2026, presso la Casa del Mare di Ostuni, il meeting di lancio del progetto ASCEND – “Boosting Adventure Tourism SMEs Competitiveness and Economic Development”, finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg IPA South Adriatic 2021–2027.

Il progetto, di cui il Parco Dune Costiere è capofila, coinvolge l’Organizzazione Nazionale per il Turismo del Montenegro, il Ministero dell’Ambiente dell’Albania, l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise, il Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo e il Parco Nazionale del Gargano. Al partenariato si affianca, in qualità di partner associato, la Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio.

Il meeting di Ostuni vedrà la partecipazione di tutti i partner di progetto, che si riuniranno per avviare ufficialmente le attività e condividere obiettivi, metodologie e prossimi passi operativi. Sarà un momento di confronto tecnico e strategico fondamentale per impostare il lavoro comune nei territori coinvolti — Puglia, Molise, Albania e Montenegro — e per rafforzare la cooperazione transfrontaliera nell’ambito del turismo sostenibile ed esperienziale.

ASCEND nasce per affrontare alcune delle principali sfide che interessano il turismo nell’area del Sud Adriatico, come l’eccessiva pressione turistica su alcune destinazioni, la forte stagionalità dei flussi, la limitata competitività delle aree meno conosciute e la necessità di diversificare l’offerta turistica. Il progetto propone un approccio innovativo basato sul turismo d’avventura ed esperienziale, inteso come insieme di attività all’aria aperta e a diretto contatto con la natura — quali escursionismo, kayak, ciclismo, snorkeling e altre esperienze legate al paesaggio, alla cultura e alle comunità locali.

Attraverso il coinvolgimento di parchi regionali e nazionali, aree protette, enti pubblici, operatori turistici e stakeholder locali, ASCEND intende contribuire alla creazione di un modello di turismo esperienziale sostenibile, capace di valorizzare le identità dei luoghi, la loro storia, la cultura, la natura e le tradizioni. In questo percorso, i parchi e le aree protette assumono un ruolo centrale: non solo come custodi della biodiversità e del paesaggio, ma anche come laboratori territoriali in grado di promuovere nuove forme di fruizione consapevole, lenta e rispettosa dell’ambiente.

Il progetto punta inoltre ad aprire i territori coinvolti a un turismo più equilibrato e diversificato, capace di intercettare sia il turismo di prossimità, sia quello nazionale e internazionale, facendo leva sull’autenticità dei luoghi e sulla qualità delle esperienze offerte. L’obiettivo è promuovere destinazioni meno conosciute, distribuire i flussi turistici lungo tutto l’arco dell’anno e generare nuove opportunità di sviluppo per le comunità locali e per le piccole e medie imprese del settore turistico.

Durante il meeting di Ostuni saranno affrontati gli aspetti tecnici e operativi del progetto, a partire dall’analisi e dalla mappatura delle PMI operanti nel settore turistico nei territori coinvolti. Questa attività consentirà di costruire un quadro aggiornato degli operatori esistenti, dei servizi disponibili, delle opportunità di crescita e dei fabbisogni del settore, fornendo una base conoscitiva essenziale per definire strategie mirate e interventi efficaci.

Il progetto prevede inoltre l’organizzazione di workshop transfrontalieri, attività di capacity building e un innovativo sistema di sovvenzioni, lanciato congiuntamente dai partner. L’invito a presentare proposte sarà rivolto alle PMI dei territori partecipanti e sosterrà lo sviluppo di nuovi programmi di turismo d’avventura, il miglioramento di prodotti turistici esistenti e la creazione di itinerari in destinazioni meno conosciute.

Lo scopo finale di ASCEND è rafforzare la competitività e la capacità di innovazione delle PMI turistiche, promuovendo al tempo stesso una crescita sostenibile, inclusiva e coerente con le caratteristiche ambientali e culturali dei territori coinvolti.

Le esperienze turistiche sviluppate saranno promosse anche attraverso fam trip dedicati, ovvero viaggi esperienziali rivolti a tour operator e professionisti del settore, pensati per far conoscere direttamente le destinazioni e i prodotti turistici, nonché attraverso la partecipazione a fiere internazionali, con l’obiettivo di aumentare la visibilità e l’attrattività dell’area del Sud Adriatico sui mercati globali.

ASCEND rappresenta quindi un passo concreto verso un nuovo modello di turismo, capace di coniugare innovazione, sostenibilità, cooperazione e valorizzazione autentica dei territori, riconoscendo nei parchi, nelle aree protette e nelle comunità locali attori fondamentali per costruire un’offerta turistica più consapevole, competitiva e radicata nell’identità dei luoghi.

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www.southadriatic.eu

Interreg IPA Adriatico Meridionale 2021-2027 è un programma di cooperazione transfrontaliera cofinanziato dall’Unione Europea attraverso lo Strumento di Preadesione (IPA III), con un budget totale di 81.258.768,19 euro (incluso il 17,51% di cofinanziamento). Si basa ampiamente sui risultati del programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020.

Il programma è gestito dalla Regione Puglia, che partecipa insieme a un’altra Regione italiana, il Molise; Albania e Montenegro partecipano con l’intero territorio. L’obiettivo è quello di promuovere un Sud Adriatico più intelligente, verde, più connesso e inclusivo e meglio governato e di intensificare la cooperazione nell’area, attuando azioni congiunte tra attori istituzionali e non profit nazionali e regionali e promuovendo uno sviluppo intelligente, inclusivo e sostenibile.