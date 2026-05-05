La LUISS ha organizzato con Confindustria Brindisi a Roma per il prossimo giovedì 7 maggio 2026 l’evento “L’economia della musica”. Il seminario rappresenta un momento di confronto dedicato al valore culturale, industriale ed economico del mercato musicale e del mercato degli strumenti musicali. Previsti i saluti istituzionali del Direttore Generale della LUISS, Rita Carisano e del Presidente di Confindustria Brindisi, Giuseppe Danese. L’evento si inserisce in un percorso avviato negli ultimi anni da Confindustria Brindisi per approfondire il ruolo della musica non solo come espressione artistica e culturale, ma anche come vera e propria filiera produttiva, capace di generare sviluppo, innovazione e nuove opportunità.

L’iniziativa nasce anche grazie all’attività del Direttore di Confindustria Brindisi, Angelo Guarini, che ha unito la propria passione per la musica con lo studio delle dinamiche economiche e imprenditoriali legate al mercato musicale e al comparto degli strumenti musicali.

Il confronto intende evidenziare come la musica rappresenti oggi un fenomeno complesso, nel quale convivono creatività, impresa, manifattura, tecnologia, formazione, produzione. Un settore che merita una crescente attenzione da parte del mondo istituzionale, accademico e produttivo.

Relatori del seminario autorevoli rappresentanti del mondo universitario, industriale, culturale e musicale: Francesco Maria Spanò, Direttore Culture & Identity Development LUISS; Angelo Guarini, Direttore di Confindustria Brindisi, Enzo Mazza, CEO FIMI(Federazione Industria Musicale Italiana), Raffaele Volpe, Presidente Disma Musica(Distribuzione Strumenti Musicali e Artigianato),Stelvio Lorenzetti, Vicepresidente Vicario Disma Musica e CEO Algam Eko; Davide Dileo, tastierista, compositore, produttore, autore e cofondatore dei Subsonica; e Luca Pirolo, Professore di Management e Strategia dell’Impresa presso LUISS Business School.

Confindustria Brindisi conferma così il proprio impegno nel promuovere occasioni di confronto, capaci di mettere in relazione imprese, università, istituzioni, associazioni di categoria e protagonisti del mondo creativo, nella convinzione che la musica rappresenti una componente fondamentale dell’economia culturale e creativa del Paese.

L’appuntamento del 7 maggio alla LUISS sarà quindi un’occasione per approfondire il valore economico della musica, analizzare le trasformazioni del settore e riflettere sulle opportunità che questa filiera può offrire in termini di crescita, innovazione e valorizzazione del Made in Italy.