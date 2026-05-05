Si terrà sabato 9 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso il Circolo Tennis Brindisi ASD, la giornata inclusiva “Lo Sport è di Tutti”, promossa da A.I.P.D. Brindisi, Rotary Club Brindisi e Inner Wheel Club di Brindisi Cristina Cordella, con l’ospitalità del Circolo Tennis Brindisi ASD. Prevista la presenza del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità Antonio Giampietro, del Garante per i diritti delle persone diversamente abili del Comune di Brindisi, Giuseppina Scarano, e dell’atleta paralimpico Piero Suma.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Brindisi, nasce con l’obiettivo di offrire a ragazzi con e senza disabilità un’occasione concreta di incontro, gioco e partecipazione, attraverso attività dimostrative, ludiche e di avvicinamento al movimento, ispirate a diverse discipline sportive e proposte in forma accessibile e inclusiva.

Nel corso della mattinata i partecipanti potranno, infatti, cimentarsi, a scopo dimostrativo e ricreativo, in attività quali tennis in carrozzina, pickleball, baskin, padel, tango e attività con vogatore, accompagnati da istruttori, volontari e giovani scout che contribuiranno alla gestione dei gruppi e agli spostamenti tra le diverse aree sportive. Per i più piccini, anche il Truccabimbi di CRI e l’accoglienza dei Supereroi.

La giornata intende promuovere un messaggio semplice ma fondamentale: lo sport non è solo competizione, ma relazione, autonomia, fiducia, collaborazione e possibilità per tutti. Attraverso il movimento e il gioco condiviso, ragazzi con abilità diverse potranno vivere un’esperienza comune, superando barriere fisiche, culturali e sociali, come efficacemente descritto nella locandina ideata e realizzata dai bambini.

L’evento sarà anche occasione per sensibilizzare la comunità sul valore dello sport come strumento educativo e inclusivo, capace di favorire il rispetto delle differenze e la costruzione di legami autentici.

A rendere ancora più significativo il progetto, la manifestazione sarà anche occasione per annunciare l’AVVIO DI UNA CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI finalizzata all’acquisto di un’attrezzatura ludica inclusiva da destinare alla città e da installare presso il Parco Buscicchio del Rione Sant’Elia.

Il Comune di Brindisi, per il tramite dell’Assessore Livia Antonucci, ha infatti comunicato la propria disponibilità ad acquisire il gioco al patrimonio comunale, una volta acquistato grazie al supporto delle aziende del territorio che saranno invitate a contribuire da A.I.P.D. Brindisi, Inner Wheel Club di Brindisi “Cristina Cordella” e Rotary Club Brindisi. L’obiettivo è fare in modo che il messaggio della giornata si traduca in un beneficio concreto e duraturo per la comunità, rendendo il Parco Buscicchio uno spazio sempre più accogliente, accessibile e inclusivo, dove bambini e famiglie possano incontrarsi, giocare e condividere esperienze senza barriere.

«Con “Lo Sport è di Tutti” vogliamo affermare che l’inclusione non si racconta soltanto, ma si pratica: nei campi, nei giochi, negli spazi condivisi, nella possibilità data a ciascuno di partecipare secondo le proprie capacità. Sarà una mattinata di sport, sorrisi e gioco, ma anche un gesto concreto verso una città sempre più accessibile e accogliente».

La partecipazione delle famiglie, delle federazioni e associazioni sportive FISDIR, EISI, Rowing Club, dell’I.C. Casale, dei Comitati del Consiglio Comunale dei Ragazzi capitanati da Associazione ImmaginAbile, degli Scout Agesci BR2, dell’Associazione Street Tango, dei Supereroi dell’Associazione Cosplay for Charity, della Croce Rossa Italiana, degli educatori e istruttori Giuseppe Gioffredi, Michele Saponaro, Andrea Piccinno, Bobo Ciampa e dei cittadini rappresenterà un importante segnale di attenzione verso una cultura dell’inclusione fondata sulla condivisione delle esperienze e delle opportunità.