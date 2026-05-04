Intervento insolito questa mattina al Pronto Soccorso dell’ospedale Ospedale Antonio Perrino, dove una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Brindisi è stata chiamata per prestare supporto al personale sanitario in un’operazione particolarmente delicata.

L’intervento si è reso necessario per rimuovere un anello rimasto incastrato al dito di un paziente, che presentava un evidente gonfiore tale da rendere impossibile la rimozione con i normali strumenti medici.

I Vigili del Fuoco, utilizzando attrezzature specifiche in dotazione al Corpo, hanno proceduto al taglio dell’anello, riuscendo a liberare il dito in sicurezza e senza ulteriori complicazioni.

Conclusa l’operazione, la persona è stata affidata nuovamente al personale sanitario del Pronto Soccorso per le cure e gli accertamenti del caso. Un intervento fuori dall’ordinario che conferma, ancora una volta, la versatilità e la prontezza operativa dei Vigili del Fuoco anche nelle situazioni più particolari.