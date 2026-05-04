May 4, 2026
Mag 4, 2026    Posted by    news

Intervento insolito questa mattina al Pronto Soccorso dell’ospedale Ospedale Antonio Perrino, dove una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Brindisi è stata chiamata per prestare supporto al personale sanitario in un’operazione particolarmente delicata.

L’intervento si è reso necessario per rimuovere un anello rimasto incastrato al dito di un paziente, che presentava un evidente gonfiore tale da rendere impossibile la rimozione con i normali strumenti medici.

I Vigili del Fuoco, utilizzando attrezzature specifiche in dotazione al Corpo, hanno proceduto al taglio dell’anello, riuscendo a liberare il dito in sicurezza e senza ulteriori complicazioni.

Conclusa l’operazione, la persona è stata affidata nuovamente al personale sanitario del Pronto Soccorso per le cure e gli accertamenti del caso. Un intervento fuori dall’ordinario che conferma, ancora una volta, la versatilità e la prontezza operativa dei Vigili del Fuoco anche nelle situazioni più particolari.

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