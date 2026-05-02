“La salute dei più piccoli non può e non deve essere subordinata a lungaggini burocratiche. Avevo preso un impegno solenne con le famiglie di Ostuni e i fatti confermano che la concretezza è l’unica strada che porta risultati”. Con queste parole Tommaso Gioia, Consigliere Regionale della Puglia, annuncia la risoluzione della carenza di assistenza pediatrica nella “Città Bianca”.

​Grazie all’interlocuzione diretta del Consigliere con gli uffici competenti, è stata definita la nomina — prevista nei prossimi giorni — di un pediatra di libera scelta. Il provvedimento garantirà la continuità assistenziale per tutto il tempo necessario a concludere l’iter burocratico per l’assegnazione del titolare definitivo.

​Stop ai disagi per le famiglie, l’ intervento mette fine a un periodo di forte preoccupazione per i genitori ostunesi, spesso costretti a trasferte fuori comune verso Fasano o Cisternino per garantire le cure ai propri figli.

​“Al pessimismo preferisco il lavoro per la mia terra,” continua Gioia. “La politica deve essere, prima di tutto, servizio e risoluzione dei problemi quotidiani. Evitare che le famiglie debbano percorrere chilometri per una visita pediatrica era una mia priorità: oggi quella promessa diventa una realtà tangibile.”

​L’azione del Consigliere Gioia rientra in un piano di monitoraggio costante dei servizi sanitari nella provincia di Brindisi. L’obiettivo resta lo snellimento delle procedure amministrative per tutelare il diritto alla salute, partendo dalle fasce più vulnerabili.

Ufficio Stampa Consigliere Regionale Tommaso Gioia