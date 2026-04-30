Domenica 3 maggio, alle ore 17:00, il Parco di Santa Maria di Agnano ospita un pomeriggio dedicato alla tradizione popolare con laboratori di danza e il concerto del quartetto “Viaggio Popolare”.

OSTUNI (BR) – La “Città Bianca” si prepara a vibrare sotto i colpi del tamburello. Nell’ambito della rassegna “Ostuni to live”, curata dall’Info-Point di Ostuni, domenica 3 maggio il Parco di Santa Maria di Agnano farà da cornice a “Learn and Dance Pizzica Pizzica”, un evento esperienziale dedicato alla danza simbolo della Puglia.

L’iniziativa, promossa dalla societa’ sportiva Ciuchino Birichino, inizierà alle ore 17:00 con un laboratorio intensivo di danza guidato dai maestri Fabrizio Nigro e Mina Vita.

I partecipanti avranno l’opportunità di apprendere i passi fondamentali e la gestualità della pizzica, immergendosi in un rito coreutico che fonde storia, socialità e liberazione.

Al calar del sole, l’atmosfera si accenderà con il concerto del quartetto “Viaggio Popolare”.

La formazione, composta da Davide Donno (voce e tamburo a cornice), Giuseppe Anglano (voce, fisarmonica e organetto), Ippazio Rizzello(voce, chitarra classica e battente) e Luigi Marra(voce, violino e mandolino), accompagnerà il tramonto con un repertorio capace di far fluttuare voci e corpi in un intreccio ipnotico di corde e percussioni.

“Si consiglia ai partecipanti di indossare indumenti comodi per ballare liberamente,” sottolineano gli organizzatori. “L’obiettivo è trasformare il Parco in una grande piazza danzante dove la tradizione incontra la bellezza del nostro territorio.”

Dettagli dell’evento:

Data: 03 Maggio

Orario: dalle ore 17:00

Luogo: Parco di Santa Maria di Agnano, Ostuni

Prenotazione: Obbligatoria

Info e Prenotazioni:

Per partecipare è necessario prenotare contattando l’Info-Point ai seguenti recapiti:

Telefono: 0831 1982471

E-mail: iatostuni@gmail.com