Venticinque tra associazioni sportive, associazioni di volontariato e ambientali, organizzazioni imprenditoriali, istituti scolastici e università hanno sottoscritto stamane, nel corso di un appuntamento pubblico svoltosi nel porto turistico “Marina di Brindisi”, il Protocollo d’intesa ”Carta di Brindisi per la cultura del mare – Patto civico per il futuro della città e del suo porto”.

Erano presenti, tra gli altri, la vice Prefetto Maria Rita Coluccia, il comandante provinciale della Guardia di Finanza col. Emilio Fiora, i rappresentanti della Marina Militare, della Capitaneria di Porto, della Polizia di Stato, dei Carabinieri, la consigliera regionale della Puglia Isabella Lettori e il delegato regionale della Lega Navale Italiana Roberto Galasso.

In tutti gli interventi, coordinati dal Presidente del Salone Nautico di Puglia Giuseppe Meo, è stata sottolineata l’importanza di aver dato vita, in maniera spontanea, ad un coordinamento tra tutti coloro che considerano il mare una risorsa imprescindibile per Brindisi.

Tra l’altro, ai 25 firmatari nei prossimi giorni se ne aggiungeranno altri che hanno già manifestato la volontà di far parte di questo organismo.

Sottolineata l’importanza di avviare un confronto con le istituzioni locali e regionali per fornire spunti e suggerimenti sulle iniziative da assumere per la valorizzazione del mare e delle attività ad esso collegate.

Tra gli obiettivi dei firmatari vi è anche la riproposizione della candidatura di Brindisi alla prossima selezione per la Capitale italiana del Mare.