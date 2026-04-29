Mattinata di incontri istituzionali per il Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Antonio Portolano, in visita in Puglia nell’ambito del programma di sopralluoghi ai Reparti delle Forze Armate.

Il generale è stato ricevuto dal Prefetto Guido Aprea per un confronto improntato a cordialità e collaborazione, segno della costante sinergia tra autorità civili e militari sul territorio.

Nel corso della stessa mattinata, Portolano ha fatto tappa a Palazzo di Città, dove ha incontrato il sindaco Giuseppe Marchionna. Il colloquio si è concentrato in particolare sulle prospettive strategiche di Brindisi nel contesto mediterraneo, tema ritenuto centrale per il futuro della città e per il sistema della difesa.

La visita si inserisce nel ciclo avviato ieri a Lecce e conferma l’attenzione delle Forze Armate verso i territori pugliesi, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo istituzionale e valorizzare il ruolo delle comunità locali in ambito nazionale e internazionale.