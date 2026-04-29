Terminata la fase regolare del campionato di Serie A2, è il momento di resettare e proiettarsi con mente e corpo alla post season. La Valtur Brindisi entra in griglia come sesta del tabellone ed affronterà al meglio delle cinque gare la Tezenis Verona. I playoff sono un campionato a parte, è il momento di restare uniti e spingere la squadra verso il turno successivo.

QUARTI DI FINALE PLAYOFF

Valtur Brindisi vs Tezenis Verona: gara 3 – martedì 12 maggio ore 20:30 @PalaPentassuglia

PRELAZIONE ABBONATI A PREZZO RIDOTTO

A partire dalle ore 10:00 di mercoledì 29 aprile fino alle ore 20:00 di sabato 2 maggio tutti i possessori di un abbonamento di Serie A2 potranno confermare il proprio posto a prezzo ridotto loro riservato.

Attenzione: terminata questa fase, i posti non confermati verranno sbloccati e decadrà qualsiasi forma di prelazione e di agevolazione sul prezzo riservata agli abbonati.

MODALITÀ DI ACQUISTO:

• c/o New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (aperto dalle ore 09:30-13:00 e dalle ore 16:45-20:15);

• c/o tutti i punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio nazionale;

• online sul sito www.vivaticket.it con le seguenti modalità:

-Cercare l’evento ‘Valtur Brindisi-Tezenis Verona G3’;

-Cliccare sulla sezione ‘prelazione’;

-Inserire il codice ‘Rinnovo Abb.’ (TLITE + 12 cifre) presente sul retro della tessera 25/26;

-Confermare l’acquisto online.

Per ogni dubbio e necessità rivolgersi all’indirizzo mail: store@newbasketbrindisi.it o contattare il num. 0831/574010.

VENDITA LIBERA

A partire dalle ore 10:00 di mercoledì 29 aprile partirà contestualmente anche la vendita libera dei posti già disponibili in pianta. Per i non abbonati il prezzo di riferimento è presente nella colonna “Intero”.

MODALITÀ DI ACQUISTO:

• c/o New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (aperto dalle ore 09:30-13:00 e dalle ore 16:45-20:15);

• c/o tutti punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio;

• online sul sito www.vivaticket.it

• al botteghino del Pala Elio il giorno della partita (apertura 90 minuti prima della palla a due)

N.B.: si ricorda che per gli acquisti effettuati online e PV verrà applicato un prezzo di prevendita di €1,50.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi