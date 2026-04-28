In occasione dell’International Jazz Day, la giornata mondiale dedicata al jazz promossa dall’UNESCO e celebrata il 30 aprile in tutto il mondo, la città di Brindisi ospita un evento musicale di grande rilievo artistico e culturale.

Giovedì 30 aprile 2026, nella suggestiva cornice del Santa Spazio Culturale-Yeahjasi Brindisi-ex convento di Santa Chiara, la cantante e compositrice salentina Sara Frassanito presenterà in anteprima live il suo nuovo progetto discografico “FIJA”, un lavoro originale che nasce dall’incontro tra radici, ricerca e contemporaneità.

Sul palco, accanto a Sara Frassanito, si esibirà una formazione di musicisti di grande esperienza: Pietro Rosato al sax, Livio Bartolo alla chitarra, Fabio Rogolo al pianoforte, Michele Colaci al contrabbasso e Giovanni Angelini alla batteria. A dare ulteriore forza espressiva al progetto sarà la partecipazione del coro femminile FIJA LAB, elemento distintivo di questo percorso artistico che intreccia voce, identità e sperimentazione.

Sara Frassanito, cantante, compositrice e docente di tecnica vocale jazz salentina, è nota per il suo lavoro di ricerca musicale e per la co-direzione del Freedom Jazz Festival. Laureata presso il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli, ha ottenuto riconoscimenti nazionali vincendo il programma “I Fuoriclasse” su I Fuoriclasse e collaborando con artisti del calibro di Lucio Dalla e Fabrizio Bosso.

Il progetto FIJA si configura inoltre come un vero e proprio percorso collettivo di creazione artistica: un coro femminile sarà coinvolto nella preparazione e nella registrazione dell’album, oltre che nella produzione dei tour live legati al disco. Gli incontri si svolgeranno con cadenza settimanale, nel fine settimana, in un contesto dedicato alla formazione e alla ricerca vocale orientata alla musica originale, favorendo la partecipazione attiva e la crescita artistica condivisa.

L’evento rientra nel calendario delle iniziative dedicate all’International Jazz Day, una ricorrenza internazionale che valorizza il jazz come linguaggio universale capace di promuovere dialogo culturale, inclusione e creatività.

La serata prenderà il via alle ore 20.00 con il concerto, cui seguirà una degustazione enogastronomica di beneficenza, pensata per offrire al pubblico un’esperienza culturale, sensoriale e solidale completa con l’apporto del Caseificio La Magnifica di Mesagne, il bistrot “C’era una volta” dell’azienda agricola Pugliese, i vini di Masseria Masciullo e Cantine San Marzano con il contributo di Coop Alleanza 3.0. Parte del ricavato sarà devoluto all’Associazione “Batti un colpo” per l’acquisto di un defibrillatore da donare alla città.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione Lydian APS, in collaborazione con l’IC Santa Chiara di Brindisi, con il sostegno di Nuovo Imaie e Puglia Sounds.