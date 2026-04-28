Si terrà martedì 28 aprile 2026, dalle 10 alle 12, nella Sala Alfredo Malcarne della Camera di Commercio di Brindisi, l’incontro di presentazione dei nuovi servizi e delle opportunità a supporto del sistema produttivo locale, promosso nell’ambito del protocollo d’intesa tra ARPAL Puglia – ambito territoriale Brindisi-Taranto – e la Camera di Commercio di Brindisi-Taranto.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare una cooperazione operativa tra istituzioni e sistema imprenditoriale, facilitando l’accesso delle imprese ai servizi pubblici per l’impiego e migliorando l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Un passaggio considerato strategico per accompagnare le aziende nell’individuazione delle competenze più adeguate ai propri fabbisogni.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati strumenti concreti per potenziare l’intermediazione e qualificare le opportunità occupazionali sul territorio. Previsto anche un focus specifico su collocamento mirato e welfare aziendale, due leve ritenute sempre più centrali nelle politiche del lavoro.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Vincenzo Cesareo, presidente della Camera di Commercio, di Gianluca Budano, direttore di ARPAL Puglia, e di Marta Basile, dirigente dell’Unità Operativa Coordinamento Servizi Impiego degli ambiti di Lecce e Brindisi-Taranto.

L’appuntamento si inserisce in un percorso più ampio volto a rendere più efficiente il sistema dei servizi per il lavoro e a sostenere la crescita del tessuto economico locale, attraverso una maggiore integrazione tra istituzioni e imprese.