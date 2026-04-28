April 28, 2026
Apr 28, 2026    Posted by    news

Si terrà martedì 28 aprile 2026, dalle 10 alle 12, nella Sala Alfredo Malcarne della Camera di Commercio di Brindisi, l’incontro di presentazione dei nuovi servizi e delle opportunità a supporto del sistema produttivo locale, promosso nell’ambito del protocollo d’intesa tra ARPAL Puglia – ambito territoriale Brindisi-Taranto – e la Camera di Commercio di Brindisi-Taranto.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare una cooperazione operativa tra istituzioni e sistema imprenditoriale, facilitando l’accesso delle imprese ai servizi pubblici per l’impiego e migliorando l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Un passaggio considerato strategico per accompagnare le aziende nell’individuazione delle competenze più adeguate ai propri fabbisogni.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati strumenti concreti per potenziare l’intermediazione e qualificare le opportunità occupazionali sul territorio. Previsto anche un focus specifico su collocamento mirato e welfare aziendale, due leve ritenute sempre più centrali nelle politiche del lavoro.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Vincenzo Cesareo, presidente della Camera di Commercio, di Gianluca Budano, direttore di ARPAL Puglia, e di Marta Basile, dirigente dell’Unità Operativa Coordinamento Servizi Impiego degli ambiti di Lecce e Brindisi-Taranto.

L’appuntamento si inserisce in un percorso più ampio volto a rendere più efficiente il sistema dei servizi per il lavoro e a sostenere la crescita del tessuto economico locale, attraverso una maggiore integrazione tra istituzioni e imprese.

Comments are closed.