Nella cornice dello Stadio del Nuoto di Riccione, uno degli impianti simbolo del nuoto italiano, si è svolto nel weekend il Campionato Nazionale ACSI, appuntamento ormai consolidato nel panorama sportivo nazionale.

L’ACSI continua a distinguersi per una visione inclusiva dello sport: promuovere la pratica natatoria a tutti i livelli, valorizzando sia l’aspetto agonistico sia quello legato alla passione e alla partecipazione, in sinergia anche con il movimento paralimpico italiano.

Un’esperienza significativa per i giovani atleti della Marzudia SSD Brindisi, accompagnati dal tecnico Ilaria Cassiano e dall’istruttore Francesco Ruggiero, punto di riferimento del settore propaganda e preagonistico. La società brindisina, attiva quotidianamente presso la piscina Bozzano, porta avanti con continuità un lavoro articolato che spazia dal nuoto agonistico al salvamento, fino ai settori master e giovanili.

A emergere, in particolare, sono stati i più piccoli rappresentanti del team, capaci di salire sul podio e di confermare il valore del percorso tecnico intrapreso. Lorenzo Pietanza ha conquistato due medaglie d’oro e un argento; Giulia Rizzato ha ottenuto un argento e un bronzo; Virginia Di Summa ha centrato un prestigioso oro.

Risultati che si affiancano agli ottimi miglioramenti registrati dall’intera squadra. Con soli 18 partecipanti, infatti, la rappresentativa ha contribuito in maniera determinante al successo della Puglia, che ha raggiunto la vetta della classifica regionale del campionato, precedendo una competitiva Lombardia.

Un bilancio più che positivo, che conferma la qualità del lavoro svolto e apre prospettive incoraggianti per il futuro di questi giovani atleti.