Si svolgerà il 30 aprile 2026, dalle 9.30 nella Sala Malcarne della sede di Brindisi della Camera di commercio di Brindisi – Taranto, in Via Bastioni Carlo V, 4, l’evento “Donne, sport e Made in Italy: un gioco di squadra”, nell’ambito della Giornata nazionale del Made in Italy 2026 promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
L’iniziativa è organizzata dall’Ente camerale con il suo Comitato per l’Imprenditoria Femminile ed il Servizio Nuove Imprese – SNI.
Si collegherà, per il messaggio introduttivo, il Ministro Adolfo Urso.
Iscrizioni: https://forms.gle/jG7b4kNGsGHwpg5L8
Ufficio stampa Camera di commercio Brindisi-Taranto