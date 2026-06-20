Una serata dedicata alla cultura e al significato profondo della conoscenza. Una sfida nel cuore della capitale della gastronomia pugliese.

A Ceglie Messapica, capitale mondiale della gastronomia pugliese, dove il pane è simbolo sacro e il cibo nutre i corpi da generazioni, accade qualcosa di straordinario. Retroscena e Puglia Walking Art lanciano una provocazione intellettuale: “Non di solo pane. Di cosa abbiamo davvero fame?” Un evento che mette a nudo una contraddizione affascinante: siamo saturi di cibo, eppure affamati di significato.

Sabato 27 giugno 2026, a partire dalle 19:00, presso Retroscena (Via Beato Angelico 12), una serata interamente dedicata a una domanda essenziale: se il pane nutre il corpo, cosa nutre l’anima? Tre appuntamenti consecutivi — dalla riflessione teorica sulla cultura, alla letteratura e alla musica — per rispondere a una fame ben più profonda di quella dello stomaco.

Non è una scelta casuale il luogo. Ceglie Messapica, celebrata come capitale della tradizione gastronomica, qui rivendica il suo ruolo di capitale della cultura. Non in opposizione al cibo, ma in continuità con esso: se la gastronomia è arte, allora il territorio merita di accogliere anche l’arte del pensiero, della parola, della creazione intellettuale. L’evento marca l’ufficializzazione della partnership tra Retroscena e Puglia Walking Art, due realtà che condividono questa visione: la cultura come nutrimento essenziale, non accessorio.

Il Programma della Serata

Ore 19:00 | Come si fa cultura

Introduce: Giuseppe Ciciriello — Attore e regista

Relatori:

Toni Matarrelli — Presidente del Consiglio Regionale della Puglia

Antonello Denuzzo — Sindaco di Francavilla Fontana

Cosimo Bellanova — Assessore alla Cultura di Ceglie Messapica

Paolo Ponzio — Presidente di Puglia Culture

Pierangelo Argentieri — Presidente di Micexperience Rete d’Imprese e ideatore di Puglia Walking Art

Mirko Lodedo — Presidente dell’associazione Casarmonica

Pierluigi Carofano — Professore e storico dell’arte, curatore della mostra “Barocco e Neobarocco”

Carmelo Grassi — Imprenditore culturale

Modera: Angelo Sconosciuto — Giornalista ufficio stampa Puglia Walking Art

Ore 20:00 | Il Palloncino Rosso e l’Algoritmo

Presentazione del libro di Gianluca Zurlo — Project Manager Puglia Walking Art e autore del libro. Un’opera che intreccia riflessioni tecnologiche e umane nel contesto contemporaneo.

Ore 22:00 | Icaro Infinito — Studio #2

A conclusione della serata, reading teatrale di Giuseppe Ciciriello tratto da “Ikaro ciclo bianco” di Igor Mitoraj, accompagnato dalle musiche dal vivo di Mirko Lodedo.

Informazioni Pratiche

Data: Sabato 27 giugno 2026

Orario: A partire dalle 19:00

Luogo: Retroscena, Via Beato Angelico 12, Ceglie Messapica (BR)

Questo evento non è una celebrazione passiva della cultura. È una sfida lanciata al territorio, ai cittadini, ai media: riconoscere che la fame più profonda è quella di significato. In un momento di sovraccarico informativo e consumistico, Retroscena e Puglia Walking Art dicono: ritorniamo pensanti, diventiamo affamati di cultura, riscopriamo quella fame dell’anima che il pane — per quanto buono — non può saziare.