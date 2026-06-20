La proclamazione ufficiale degli eletti in sala consiliare avvia la nuova consiliatura di Ceglie Messapica. Emozione e senso di responsabilità nei componenti della Giunta del Sindaco Angelo Palmisano, subito al lavoro per programmare impegni presenti e futuri nel segno della continuità amministrativa. Convocata la prima seduta del Consiglio comunale, fissata per sabato mattina alle ore 9:00.

Con decreto sindacale del 17 giugno 2026 il Sindaco Angelo Palmisano ha proceduto ad assegnare le deleghe agli Assessori. La delega di Vice Sindaco è stata assegnata all’avvocato Mariangela Leporale, che si occuperà di Bilancio, tributi, affari generali e contratti, affari legali e contenzioso, attività produttive, politiche sociali, associazionismo e mobilità sostenibile. Dalila Pascariello si occuperà di politiche scolastiche, politiche giovanili, attività ricreative, pari opportunità, politiche sportive, diritti e legalità e randagismo.

Cosimo Bellanova ha ricevuto la delega alla cultura, turismo e marketing territoriale, valorizzazione del Centro Storico, beni archeologici, storici, monumentali e naturalistici, digitalizzazione, comunicazione istituzionale, cooperazione Internazionale e gemellaggi, energia alternativa.

Cesare Epifani ha ricevuto la delega ai lavori pubblici, patrimonio, politiche comunitarie e PNRR, bandi e finanziamenti regionali e statali, edilizia scolastica, pubblica Illuminazione.

Paolo Maria Urso ha ricevuto la delega all’urbanistica, ambiente, toponomastica, servizi cimiteriali, verde pubblico, gestione pulizia strade, servizi nelle periferie e nell’agro, rapporti con le contrade e periferie.

Il sindaco Angelo Palmisano è intervenuto durante l’assemblea ed ha sottolineato che il consiglio comunale deve essere il luogo del confronto costruttivo: “Come amministrazione sosterremo tutte le iniziative capaci di favorire la crescita della comunità – dichiara il primo cittadino – di fronte a visioni diverse, porteremo avanti con coerenza le nostre idee di sviluppo e miglioramento della città, mantenendo sempre vivo il rapporto con i cittadini».

Per le minoranze Agata Scarafilo garantisce un opposizione attenta e costruttiva: “Sosterremo ogni scelta utile alla città, ma eserciteremo con determinazione il nostro ruolo di controllo quando sarà necessario, sempre nell’interesse della comunità.

Con le altre consigliere di opposizione Isa Vitale, Anna Maria Palmisano e Anna Vitale lavoriamo a un percorso politico fondato sulla partecipazione, capace di coinvolgere i cittadini attraverso progetti strutturati».

FRANCESCO ZIZZI